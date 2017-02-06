TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± o ihaleyi aÃ§madÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, 12 Ocak'tan bu yana vadeli repo ihalesi aÃ§mÄ±yor. Merkez bugÃ¼n de vadeli repo ihalesi aÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), bugün bir hafta vadeli repo ihalesi açmadÄ±.
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), bugün bir hafta vadeli repo ihalesi açmadÄ±.
TÃ¼rkiye'de hem istihdama katkÄ±da bulunmak hem de ihtiyaÃ§ duyduÄŸu elemanÄ± yetiÅŸtirmek iÃ§in iÅŸ garantili kurslara katÄ±lan 50 bin kiÅŸi iÅŸe alÄ±nacak.
Ev, beyaz eÅŸya ve mobilya alacak vatandaÅŸa ilaÃ§ gibi gelen KDV ve Ã–TV oranlarÄ±nda yapÄ±lan indirim piyasalarÄ± hareketlendirdi.
Bakanlar Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ev aletlerinde Ã–TV 30 Nisan'a kadar kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, mobilyalarda ise yÃ¼zde 8'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.