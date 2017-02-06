Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 06/02/2017 09:16

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± o ihaleyi aÃ§madÄ±


TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, 12 Ocak'tan bu yana vadeli repo ihalesi aÃ§mÄ±yor. Merkez bugÃ¼n de vadeli repo ihalesi aÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), bugün bir hafta vadeli repo ihalesi açmadÄ±.

 

 

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