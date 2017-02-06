KOSGEB'ten kendi iÅŸ yerini kurmak isteyenler iÃ§in mÃ¼jdeli haber

GiriÅŸimcilik Destek ProgramÄ±nda yeni dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KOSGEB BaÅŸkanÄ± Recep BiÃ§er, KOSGEB onaylÄ± uygulamalÄ± giriÅŸimcilik eÄŸitimlerini tamamlayÄ±p sertifikasÄ±nÄ± alan giriÅŸimcilerin, iÅŸletmelerini aÃ§tÄ±ktan sonra KOSGEB'e baÅŸvuru yapma ÅŸartÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 1 Åžubat'tan itibaren yeni bir uygulama baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Küçük ve Orta Ölçekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi (KOSGEB) BaÅŸkanÄ± Recep Biçer,yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "GiriÅŸimcilik Destek ProgramÄ±"nÄ± deÄŸerlendirdi. Türkiye'de giriÅŸimcilik kültürünün yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸletmelerin kurulmasÄ±nÄ± hedeflediklerini belirten Biçer, "1 Åžubat'ta baÅŸlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylÄ± uygulamalÄ± giriÅŸimcilik eÄŸitimlerini tamamlayÄ±p sertifikasÄ±nÄ± alan giriÅŸimcilerin, iÅŸletmelerini açtÄ±ktan sonra KOSGEB'e baÅŸvuru yapma ÅŸartÄ±nÄ± yürürlükten kaldÄ±rdÄ±k. Yeni süreçte, giriÅŸimcilerin iÅŸ yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri ÅŸekilde kurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uygulama baÅŸladÄ±." diye konuÅŸtu.

ADAYLARIN EN FAZLA 3 BAÅžVURU HAKKI VAR

UygulamanÄ±n detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Biçer, oluÅŸturulan kurullar tarafÄ±ndan iÅŸletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden giriÅŸimcilerin baÅŸvuru formlarÄ±nÄ±n, kurulacak iÅŸletmelerin sürdürülebilirlik, karlÄ±lÄ±k ve potansiyel sektörel fÄ±rsatlar gibi konularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸini ve olumlu ya da olumsuz sonucun giriÅŸimci adayÄ±na bildirileceÄŸini anlattÄ±. GiriÅŸimci adaylarÄ±nÄ±n en fazla 3 baÅŸvuru hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Biçer, "YapÄ±lan bu baÅŸvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, giriÅŸimci adayÄ±nÄ±n baÅŸvuru hakkÄ± kayboluyor ve bir giriÅŸimci bu destek programÄ±ndan yalnÄ±zca bir kez faydalanabiliyor." ifadelerini kullandÄ±. Biçer, GiriÅŸimcilik Destek ProgramÄ±nda yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklikten sonra iÅŸletmesini kuran ancak KOSGEB'e müracaat etmeyen giriÅŸimcilerin de en geç 31 AralÄ±k 2017'ye kadar baÅŸvurarak, programdan faydalanabileceklerine deÄŸindi. Biçer, bu tarihten sonra yalnÄ±zca iÅŸletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden giriÅŸimcilere onay verileceÄŸini kaydetti.