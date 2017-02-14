Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 14/02/2017 14:30

Bu haber 7 milyonu ilgilendiriyor GSS iÃ§in 53 lira Ã¶demek yeterli olacak


Sosyal gÃ¼vencesi olmayan, geliri dÃ¼ÅŸÃ¼k 7 milyon vatandaÅŸÄ±n Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± prim yÃ¼kÃ¼nÃ¼ hafifleten hÃ¼kÃ¼met, 53 lira prim Ã¶deyerek bu haktan yararlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaklaÅŸÄ±k 3.7 milyon gencin GSS borcunu silen hükümet, bu konuda yeni bir adÄ±m daha attÄ±. Hükümet GSS kapsamÄ±nda bulunan 3 milyon kiÅŸinin primlerini düÅŸürdü. Yasal düzenleme ÅŸubat sonuna kadar yapÄ±lacak. Buna göre okumayan, çalÄ±ÅŸmayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birini aÅŸanlardan alÄ±nan GSS primlerinde sadeleÅŸmeye gidildi. GSS'de 71, 213 ve 427 lira olan üç farklÄ± prim uygulamasÄ± sona erdi. Tüm primler 53 liraya indirildi.

 

 

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