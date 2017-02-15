Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 15/02/2017 12:27

TÃ¼rkiye'de 110 maÄŸazasÄ± bulunan Ã¼nlÃ¼ iÃ§ giyim markasÄ± iflas bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekti


TÃ¼rkiye'de iÃ§ giyim sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren Eko Giyim Tekstil MaÄŸazacÄ±lÄ±k A.Åž iÃ§in mahkeme iflas kararÄ± verdi.

Ä°stanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde geçtiÄŸimiz cuma günü önemli bir ÅŸirket ile ilgili dava görüldü. Ä°flas istemi ile açÄ±lan davanÄ±n muhatabÄ± Eko 110 maÄŸazasÄ± olan tekstil devi battÄ±. Giyim A.Åž'ydi. AlacaklÄ± tarafta ise A.Y. isimli bir alacaklÄ± yer aldÄ±. Avukat Ä°pek Güvenç, müvekkili adÄ±na geçtiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ± sonunda mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda Eko Giyim'in iflasÄ±nÄ± istedi. DavanÄ±n gerekçesini ise ödenmeyen bir senet borcu gösterildi. YapÄ±lan icra takibinin de kesinleÅŸmesi ile ÅŸirkete karÅŸÄ± iflas davasÄ± açÄ±ldÄ±. Mahkeme, 3'üncüsü 10 Åžubat günü yapÄ±lan duruÅŸmada kararÄ±nÄ± verdi. Åžirket avukatÄ± da, mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, alacaÄŸa konu borcun ödenemeyeceÄŸini belirtti. Mahkeme heyeti de ÅŸirketin iflasÄ±na karar verdi. Ä°flas kararÄ± ile birlikte ÅŸirketin dosyasÄ± icra iflas müdürlüÄŸüne gönderilecek. Burada oluÅŸturulacak iflas masasÄ± ÅŸirketin tasfiyesine baÅŸlayacak. Ä°flas masasÄ± öncelikle iÅŸçi alacaklarÄ±nÄ± ödeyecek. Daha sonra para kalmasÄ± halinde SGK ve vergi borçlarÄ± ödenecek.

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