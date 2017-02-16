Emekliler promosyonlarÄ±nÄ± neye gÃ¶re ve ne zaman alacaklar

Emeklilerin promosyon Ã¶demeleri iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. 1 Marttan itibaren yapÄ±lacak Ã¶demelerde sÄ±ra ise, TC kimlik numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ±na gÃ¶re belirlenecek.

Posta'dan Bilal Emin Turan'Ä±n haberine göre; her ayÄ±n 21'inde maaÅŸ alan bir kiÅŸi maaÅŸÄ±yla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. MaaÅŸa ilave promosyon 300-450 lira arasÄ±nda olacak. MaaÅŸÄ± 1000 liranÄ±n altÄ±nda olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arasÄ± olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Ama bankalara gidip promosyon sözleÅŸmesi imzalamayÄ± unutmayÄ±n! SözleÅŸme yoksa promosyon da yok.

MAAÅž ALDIÄžINIZ HESABA YATACAK

Promosyon almak için ne yapacaÄŸÄ±m?

Promosyon için bankaya, "3 yÄ±l maaÅŸÄ±mÄ± taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±m" sözü vereceksiniz. Bunun için sözleÅŸme imzalayacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca, elektrik, su, doÄŸalgaz, telefon olabilir. Faturalar için 2 adet otomatik ödeme talimatÄ± vereceksiniz. Bu da yeterli deÄŸil ya kredi kartÄ± alacaksÄ±nÄ±z ya da kredili mevduat hesabÄ± (ek hesap) açtÄ±racaksÄ±nÄ±z.

Promosyon hangi hesaba yatacak?

HakettiÄŸiniz promosyon tutarÄ± emekli maaÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hesaba yatacak.

Promosyon hesaba ne zaman yatar?

Ödemeler 2017'de emeklilerin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± tarihe uygun olarak yapÄ±lacak. AyÄ±n 17'sinde maaÅŸ alÄ±yorsanÄ±z ve TC Kimlik numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ±na göre ödeme sÄ±rasÄ± size geldiyse o tarihte hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacak.