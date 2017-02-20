Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 20/02/2017 10:04

TÃ¼rk firmasÄ± ilk kez bÃ¶yle anlaÅŸma yaptÄ± deÄŸeri tam 661 milyon dolar


IDEX 2017 FuarÄ±'na katÄ±lan Otokar, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±. SektÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k dÄ±ÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±na imza atarak, BAE ile ortak bir firma kuran Otokar, 700 adet zÄ±rhlÄ± araÃ§ Ã¼retip satacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Türk savunma sanayisi Körfez Bölgesi'ne çÄ±karma yaptÄ±. 57 ülkeden bin 235 firmanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuara 12 Türk ÅŸirketi katÄ±ldÄ±. Fuarda Türkiye tarihinin en büyük anlaÅŸmasÄ±na da imza atÄ±ldÄ±. Otokar ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi Tawazun, Al Jasoor (Cesur) adlÄ± bir firma kurdu. BAE SilahlÄ± Kuvvetleri'ne 661 milyon dolar deÄŸerinde 8x8 taktik tekerlekli zÄ±rhlÄ± araç satÄ±lacak.

Kaynak: Sabah

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