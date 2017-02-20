Mobilya fiyatlarÄ± daha da dÃ¼ÅŸecek

Mobilya sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde %8 KDV indiriminin ardÄ±ndan hammadde fonlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla fiyatlarÄ±n daha da dÃ¼ÅŸeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

KDV indirimiyle moral bulan mobilya sektörüne bir müjdeli haber daha geldi. AÄŸaç ve orman ürünlerinde fonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Öte yandan mobilyada KDV'nin üç ay süreyle yüzde 8'e düÅŸürülmesi iç piyasada yüzde 30 hareketlilik yarattÄ±. Ä°ndirimin yÄ±lÄ±n sonuna kadar uzatÄ±lmasÄ± halinde bu oranÄ±n yüzde 40'larÄ± bulmasÄ± bekleniyor. Ä°ç piyasanÄ±n rahatlamasÄ± nitelikli ihracatÄ±n da önünü açtÄ±. Ä°hracatçÄ±lar her ay en az bir organizasyonu programÄ±na aldÄ±.

"Ä°NDÄ°RÄ°M CAN SUYU OLDU"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Güleç, mobilya ürünlerinde KDV oranÄ±nÄ±n yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin sektöre can suyu olduÄŸunu söyledi. Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ä°stanbul Mobilya, KaÄŸÄ±t ve Orman Ürünleri Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± da olan Güleç, KDV indirimiyle birlikte hem iç pazarÄ±n hem de nitelikli ihracatÄ±n önünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, "MobilyacÄ± esnafÄ±mÄ±zÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ±nda durgunluk vardÄ±. KDV indirimiyle piyasa canlandÄ±. Ä°ç pazarda hareketlilik ÅŸimdiden yüzde 30'lara varan oranlarda arttÄ±. Yüzde 18'lik KDV oranÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu her fÄ±rsatta dile getiriyorduk. Temennimiz yüzde 8'e düÅŸen KDV'nin sürekli hale getirilmesidir. Ä°ndirimin yÄ±lÄ±n sonuna kadar uzatÄ±lmasÄ± halinde bile iç piyasadaki hareketliliÄŸin tahmini yüzde 40'lara varan oranlarda artacaÄŸÄ±nÄ± öngörüyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kaynak: Dünya