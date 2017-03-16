Ãœlker rakibi ile gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirdi pazarÄ±n lideri oldu

Ãœlker pazardaki en bÃ¼yÃ¼k rakibi McVitie's ile Pladis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸme kararÄ± aldÄ±. BÃ¶ylece biskÃ¼vi pazarÄ±nÄ±n lideri oldular.

43 yÄ±l önce 200 bin dolarlÄ±k ihracatla OrtadoÄŸu pazarÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aralayan Ülker, bu pazardaki en güçlü rakibi olan McVitie's ile Pladis çatÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸti ve iki marka bölgenin pazar lideri oldu.Pladis, Suudi Arabistan'daki 2, MÄ±sÄ±r'daki 1 fabrikasÄ± ile Ä°ngiltere ve Türkiye'den sonra OrtadoÄŸu, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Sahra altÄ± Afrika bölgesinde (MENA) üçüncü ana pazarÄ± yapacak. MENA ülkelerinde birbirinin rakibi olan Ülker ve McVitie's gerçekleÅŸtirdikleri güç birliÄŸiyle bisküvi pazarÄ±nÄ±n lideri konumuna yükseldiler.

YÜZDE 15 BÜYÜME HEDEFLÄ°YORLAR

Önümüzdeki üç yÄ±l, Pladis için her yÄ±l ortalama yüzde 15 civarÄ±nda bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Tütüncü, "Bu büyümeyi, ana pazarlarÄ±mÄ±za yenilerini ekleyerek yapacaÄŸÄ±z. Åžu anda Pladis'in iki ana pazarÄ± var; Türkiye ve Ä°ngiltere. Hedefi MENA, Kuzey Amerika ve Sahra altÄ± Afrika olarak belirledik. 2019'da MENA Bölgesi, Pladis'in satÄ±ÅŸlarÄ±nda yüzde 12 payla üçüncü ana pazar olacak" dedi.Pladis, 2017'de, OrtadoÄŸu pazarÄ±ndaki büyüme hedefini yüzde 15 olarak belirlemiÅŸti. Pladis'in OrtadoÄŸu Koordinatörü Mert AltÄ±nkÄ±lÄ±nç, OrtadoÄŸu bölgesi için ürettikleri 'HurmalÄ± bisküvi" ve diÄŸer ürünlerle Suudi Arabistan pazarÄ±nda bu yÄ±l yüzde 23 büyüyeceklerini söyledi. (HABERTÜRK)