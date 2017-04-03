Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 03/04/2017 13:03

HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ± Antalya Expo Center'de

HESTOUREX kuzey kibris ktc

KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ±, 06 09 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center'de 150 Ã¼lkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren turizm profesyonelini biraraya getirecek HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±â€™na katÄ±lÄ±yor.

AtaoÄŸlu: AMACIMIZ SAÄžLIK TURÄ°ZMÄ°NDEN PAY ALMAK...SaÄŸlÄ±k Turizmi yatÄ±rÄ±mlarÄ±na önem verdiklerini ifade eden Bakan AtaoÄŸlu, hedeflerinin Kuzey KÄ±brÄ±s’Ä±n Dünya SaÄŸlÄ±k Turizmi’nden daha fazla pay almasÄ± olduÄŸunu söyledi.Ä°LERÄ° YAÅžAM KÖYLERÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ...Medikal, yaÅŸlÄ± ve wellness baÅŸta olmak üzere SaÄŸlÄ±k Turizmi’nin pek çok çeÅŸidinin Kuzey KÄ±brÄ±s’a uygun olduÄŸuna dikkat çeken AtaoÄŸlu, turizm gelirlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için SaÄŸlÄ±k Turizmi alanÄ±nda hizmet verecek kuruluÅŸlarÄ±n çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesini öncelikleri arasÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kÄ±sa-orta vadede KKTC’nin daha fazla ülkeden saÄŸlÄ±k turisti almasÄ± yönünde sürdüÄŸünü ifade eden AtaoÄŸlu, ileri yaÅŸam köylerinin ülkemize kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için destekleyici ve teÅŸvik edici rol üstlendiklerini söyledi.YATIRIM VE PLANLAMAYA DESTEK OLUYORUZ...“UluslararasÄ± akredite olmuÅŸ saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve hastane sayÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k sektörünün geliÅŸmiÅŸliÄŸine parelel olarak artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden AtaoÄŸlu, bu konuda gerek ilgili kamu kuruluÅŸlarÄ±, gerekse sektör ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi.AtaoÄŸlu, BakanlÄ±k olarak saÄŸlÄ±k turizmi alanÄ±nda fiziki ve teknik altyapÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ile saÄŸlÄ±k turizmi kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±m ve planlama konusunda destek saÄŸlanmasÄ± hususlarÄ±na da öncelik verdiklerini belirtti.KUZEY KIBRIS 4 MEVSÄ°M SPOR YAPILABÄ°LEN BÄ°R ÜLKE...Turizm ve Çevre BakanÄ± AtaoÄŸlu, Kuzey KÄ±brÄ±s’Ä±n spor turizmindeki potansiyelinin bugüne kadar gerektiÄŸi kadar deÄŸerlendiremediÄŸini ifade ederek, Avrupa Ralli ÅžampiyonasÄ± ve yakÄ±n zamanda 16 farklÄ± ülkeden 18 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± Bisiklet turu gibi uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n ülkemizde baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

 

 

DALIÅž, GOLF, FUTBOL, BASKETBOL, PLAJ VOLEYBOLU...

Hedeflerinin uluslararasÄ± sportif organizasyonlarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen AtaoÄŸlu, dalÄ±ÅŸ, golf, futbol, basketbol, plaj voleybolu gibi pek çok alanda KKTC’nin spor turizmine uygun olduÄŸunu söyledi.Turizm ve Çevre BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Dünya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±’na çok iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AtaoÄŸlu, geçtiÄŸimiz gün Turizm TanÄ±tma  Ve Pazarlama Dairesi koordinasyonu ile fuara katÄ±lacak federasyonlar, birlikler, SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi, üniversiteler, turizmde yetkili birlikler ile geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirilerek son hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

 

ingiltere'den katÄ±lÄ±m

 

BirleÅŸik KrallÄ±k ülkerinden Ä°ngiiltere2nin baÅŸkenti Londra'dan Tulip Medical ve Quality Life gibi firmalar katÄ±lÄ±yor.  

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  

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