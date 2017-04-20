HESTOUREX, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±na rekor katÄ±lÄ±m

Antalya Expo Center'de 150 Ã¼lkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±â€™na Ä°ngiltereâ€™den Tulip Medical ve Quality of Life Medical Antalya'dan Anatolia Hospital gibi ciddi firmalarla iyi bir katÄ±lÄ±m gÃ¶rdÃ¼.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Antalya- Dünya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ± Antalya Expo Center'de yapÄ±ldÄ±. 06 ile 09 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center'de 150 ülkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gösteren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX Dünya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±’na Ä°ngiltere’den Tulip Medical ve Quality of Life Medical gibi ciddi firmalarla iyi bir katÄ±lÄ±m gördü. Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi öncülüÄŸünde yapÄ±lan fuar ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi (THTC) BaÅŸkanÄ± Emin Çakmak açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan fuarda BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri Hamdi Åžengel, THTC Genel Sekreter, Yunus Gürkan Avrupa Gazetesine özel konuÅŸtular. FuarÄ± Aktüel Event adÄ±na düzenleyen firma yetkili ise Ozan Kaya. Ozan Kaya uzun yÄ±llar Londra’da yaÅŸayan ve çalÄ±ÅŸan bir sima olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi (THTC) BaÅŸkanÄ± Emin Çakmak açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan fuarda BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri Hamdi Åžengel, THTC Genel Sekreter, Yunus Gürkan Avrupa Gazetesine özel konuÅŸtular.

Ä°ngiltere'den dev isimler katÄ±ldÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k ülkerinden Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra'dan Tulip Medical ve Quality Life gibi firmalarÄ±n katÄ±lmÄ±yla fuar daha bir anlam kazandÄ±.

Tulip Medical ve Tulip Holidays’in sahibi ItÄ±r Sökmen

Tulip Medical ve Tulip Holidays’in sahibi ItÄ±r Sökmen Antalya’da yapÄ±lan fuara Londra’dan katÄ±lÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸta T.C.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile tokalaÅŸan Sökmen, ÇavuÅŸoÄŸlu’na fuarÄ±n görkemi ve 150 ülkeden katÄ±lÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ± nedeniyle teÅŸekkür etti.

AçÄ±lÄ±ÅŸta T.C.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, ItÄ±r Sökmen ve Dr.Utkan Alacakanat

Tulip Medical

Tulip Holidays’in yanÄ±sÄ±ra Tulip Medical ÅŸirketiyle SaÄŸlÄ±k Turizmi yatÄ±rÄ±mlarÄ±na önem verdiklerini ifade eden ItÄ±r Sökmen, hedeflerinin Ä°ngiliz hastalarÄ± Türkiye’ye taÅŸÄ±mak olduÄŸunu söyleyerek Dünya SaÄŸlÄ±k Turizmi’nden daha fazla pay almak istediklerini belirtti. Medikal, yaÅŸlÄ± ve wellness baÅŸta olmak üzere SaÄŸlÄ±k Turizmi’nin pek çok çeÅŸidinin Ä°ngiltere'den Türkiye’ye uygun olduÄŸuna dikkat çeken ItÄ±r Sökmen, yetkililere seslenerek, turizm gelirlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için SaÄŸlÄ±k Turizmi alanÄ±nda hizmet verecek kuruluÅŸlarÄ±n çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesini öncelikler arasÄ±na alÄ±nmasÄ±na dikkat edilmesini ifade etti. ItÄ±r Sökmen, Anatolia Hospital Lara, Dünyagöz, Liv Hospital gibi birçok ÅŸirket ile ön anlaÅŸma yaparak Londra'ya döndü.

Dr.Utkan Alacakanat, Quality of Life Medical

Quality of Life Medical’in sahibi Dr.Utkan Alacakanat fuara katÄ±lan bir diÄŸer büyük firmalarÄ±mÄ±zdan. Türkiye’nin Ä°ngiltere’den fazla ülkeden saÄŸlÄ±k turisti almasÄ± yönünde verdikleri kaliteli saÄŸlÄ±k servisinin sürdüÄŸünü ifade eden Alacakanat, Ä°ngiltere Türkiye arasÄ±nda destekleyici ve teÅŸvik edici rol üstlendiklerini, özveriyle çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Quality of Life Medical’in sahibi Dr.Utkan Alacakanat

Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi öncülüÄŸünde yapÄ±lan fuar ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi THTC Genel Sekreteri Yunus Gürkan Avrupa Gazetesine özel konuÅŸtu

Hestourex FuarÄ±na katÄ±lan Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz ile FuarÄ±n organize ÅŸirketi Aktüel’in sahibi Ozan Kaya

T.C.BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri Hamdi Åžengel, Tulip Medical’den IÄ±tr Sökmen, THTC Genel Sekreteri Yunus Gürkan ve Vatan ÖZ

Tulip Medical ve Tulip Holidays’in sahibi ItÄ±r Sökmen ve Quality of Life Medical’in sahibi Utkan Alacakanat

Anatolian Hospital Lara Genel Müdürü Åžükür Harmanda, Tulip Medical ve Tulip Holidays’in sahibi ItÄ±r Sökmen

Anatolian Hospital Lara Genel Müdürü Åžükür Harmanda, Tulip Medical ve Tulip Holidays’in sahibi ItÄ±r Sökmen, Vatan ÖZ ile eÅŸi Güzel Öz

T.C.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± çatÄ±sÄ± altÄ±nda, Ekonomi, Kültür ve Turizm, KalkÄ±nma, Gençlik ve Spor ile SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, SaÄŸlÄ±k, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve FuarÄ± (HESTOUREX), ANFAÅž Expo Center'da sona erdi.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan KKTC Turizm ve Çevre BakanÄ± Fikri AtaoÄŸlu, küçük ama sÄ±cak bir ülkedeki sÄ±cak insanlarÄ±n sevgi ve selamlarÄ±nÄ± getirdiÄŸini söyledi.KKTC'de turizmin ciddi ÅŸekilde geliÅŸtiÄŸini anlatan AtaoÄŸlu, Türkiye'de yaÅŸayan herkesin bu sÄ±cak ülkeyi görmesi gerektiÄŸini dile getirdi. AtaoÄŸlu, "Turizm sektöründe ve üniversite eÄŸitiminde ciddi atÄ±lÄ±mlar yaptÄ±k. Kaliteli turizm tesislerinin yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 100 ülkeden gençler üniversite eÄŸitimi için KKTC'yi tercih ediyor. Turizm ve üniversite eÄŸitiminde dünyada yarÄ±ÅŸan ülkeler arasÄ±na girmeyi hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.SaÄŸlÄ±k ve spor turizminin de her boyutunda yer almak istediklerini ve bütün etkinliklere ev sahipliÄŸi yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade eden AtaoÄŸlu, Türkiye'nin deÄŸiÅŸik illerinde KKTC'yi tanÄ±tma etkinlikleri gerçekleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± da bildirdi.

Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi Kurucu BaÅŸkanÄ± ve Fuar DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Çakmak

Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu da HESTOUREX'in turizm sektöründe önemli bir mihenk taÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Antalya'nÄ±n kitle turizminde dünyanÄ±n en önemli ve bilinen destinasyonlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirten KaraloÄŸlu, "Ama bunu yeterli bulmuyoruz, Antalya sporda, saÄŸlÄ±kta, kültür ve tarihte de en az kitle turizminde gidebileceÄŸi yol kadar yol olduÄŸunu biliyoruz. Bu fuarÄ±n gelecek yÄ±llarda geliÅŸerek, büyüyerek, turizme katkÄ± saÄŸlayarak devam etmesini diliyorum." dedi.150 ülkeden 4 bin alÄ±m heyeti

Emin Çakmak

Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi Kurucu BaÅŸkanÄ± ve Fuar DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Çakmak, dünyada eÅŸi benzeri olmayan bu fuara yaklaÅŸÄ±k 150 ülkeden 4 bin alÄ±m heyetinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Türkiye'nin dünyada saÄŸlÄ±k merkezi olma yönündeki vizyonunun adÄ±m adÄ±m hayata geçtiÄŸini dile getiren Çakmak, saÄŸlÄ±k turizminde Türkiye'nin dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise birinci duruma geldiÄŸini söyledi. Çakmak, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Her yÄ±l 144 ülkeden yaklaÅŸÄ±k 750 bin hastanÄ±n tedavisi ülkemizde yapÄ±lÄ±yor. Bu, Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n örneÄŸi. Türkiye'de 60'a yakÄ±n alternatif turizm segmenti var. Bunlardan en önemlileri saÄŸlÄ±k ve spor. Avrupa'da birçok kiÅŸi karavanla seyahat ediyor. Bu da hatÄ±rlanmasÄ± gereken bir turizm çeÅŸidi.

Bu fuar vesilesiyle Yeni Zelanda'dan Kanada'ya yaklaÅŸÄ±k 4 bin alÄ±m heyetine 4 gün boyunca tanÄ±tÄ±m yapacaÄŸÄ±z, ikili görüÅŸmeler, ikili anlaÅŸmalar yapÄ±lacak. Bu fuar sonrasÄ± 15 milyar dolara kadar bir anlaÅŸmaya imza atarak, gelecek sene ikincisini gerçekleÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z."