Ana Sayfa | EKONOMÄ° TÃ¼rkiye 22/05/2017 13:13

22 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

altÄ±n fiyatlarÄ±

22 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ altÄ±n kaÃ§ liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu? AltÄ±n fiyatlarÄ±na dair detaylar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 144 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 143,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 144 liradan, 947 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 964 liradan, 131 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 135 liradan, 926 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 945 liradan, 463 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 473 liradan, 231 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 236 liradan satÄ±lÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
altÄ±n fiyatlarÄ±

15 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

Ã‡eyrek altÄ±n yÃ¼kseldi mi? AltÄ±n fiyatlarÄ± 15 MayÄ±s tarihinde nasÄ±l? Detaylar haberimizde

hestourex_anatolia_lara

HESTOUREX, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±na rekor katÄ±lÄ±m

Antalya Expo Center'de 150 Ã¼lkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±â€™na Ä°ngiltereâ€™den Tulip Medical ve Quality of Life Medical Antalya'dan Anatolia Hospital gibi ciddi firmalarla iyi bir katÄ±lÄ±m gÃ¶rdÃ¼.

HESTOUREX kuzey kibris ktc

HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ± Antalya Expo Center'de

KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ±, 06 09 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center'de 150 Ã¼lkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren turizm profesyonelini biraraya getirecek HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±â€™na katÄ±lÄ±yor.