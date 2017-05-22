22 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

Antalya Expo Center'de 150 Ã¼lkeden 2 bin saÄŸlÄ±k ve spor alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Spor Turizmi Kongresi ve FuarÄ±â€™na Ä°ngiltereâ€™den Tulip Medical ve Quality of Life Medical Antalya'dan Anatolia Hospital gibi ciddi firmalarla iyi bir katÄ±lÄ±m gÃ¶rdÃ¼.