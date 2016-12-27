Vampir TavÅŸanlar Los Angeles'da

BasÄ±nÄ±n en fazla ilgi gösterdiÄŸi sokak sanatçÄ±sÄ± kim diye soracak olursanÄ±z bir çok kiÅŸinin cevabÄ± Banksy olur.

Oysa yaÅŸamÄ±nÄ± Londra'da sürdüren Galler'li sanatçÄ± Charles Uzzell Edwards nam-Ä± diÄŸer Pure Evil bu sorunun doÄŸru cevabÄ±!

Sir Thomas Moore'un akrabasÄ±.

AtalarÄ± içinde 8 aziz var.BabasÄ± herkes tarafÄ±ndan tanÄ±nan bir ressam.Eserleri Saatchi Galeri'de satÄ±lÄ±yor.

Banksy,Ein ve D-Face'in yakÄ±n arkadaÅŸÄ±.

Londra'nÄ±n en çok ziyaret edilen galerilerinden Pure Evil'in sahibi.

Tüm bunlar O'nu basÄ±nÄ±n gündeminde tutmaya yetiyor haliyle.

Bu aralar Los Angeles'da açtÄ±ÄŸÄ± ikinci galerisi ile yine basÄ±nÄ±n gündeminde Pure Evil.Takipçileri de Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±!

Los Angeles'a ilk gidiÅŸi deÄŸil Charles'Ä±n.

YÄ±llar önce Theacher hükümetinin ÅŸu meÅŸhur kelle vergisini protesto gösterilerine katÄ±lmÄ±ÅŸ.Polisler tarafÄ±ndan tartaklanÄ±p göz altÄ±na alÄ±nÄ±nca da ülkeyi terketmeye karar vermiÅŸ."Ülke artÄ±k yaÅŸanmaz olmuÅŸtu" diyor o günleri hatÄ±rlarken...

Amerika'ya giderken aklÄ±nda çok uzun süre kalma düÅŸüncesi yokmuÅŸ ama 10 yÄ±l kalmÄ±ÅŸ!

10 yÄ±lÄ±n sonunda Londra'yÄ± özlediÄŸini farketmiÅŸ ve o gün sadece bir bavulla dönmüÅŸ ülkesine.

Banksy ülkeye yeni gelmiÅŸ iÅŸi gücü olmayan arkadaÅŸÄ±na destek olmuÅŸ ve ona,kendisine ait Santa's Ghetto isimli sokak sanat standÄ±nda bir köÅŸe vererek yeniden sanatla haÅŸÄ±r neÅŸir olmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ.Bir yandan resimlerini satarken bir taraftan da sokaklara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden baÅŸlama kararÄ± almÄ±ÅŸ.Bugün Pure Evil'in simgesi,bir nevi imzasÄ± olan vampir tavÅŸanlarÄ± çizmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ LondranÄ±n her köÅŸesine.

Londra'yÄ± ziyaret edenlerin karÅŸÄ±sÄ±na sÄ±kça çÄ±kan bu tavÅŸanlarÄ±n aslÄ±nda trajik bir öyküsü var.Çocuk yaÅŸlarÄ±nda silaha meraklÄ± olan Charles kuzeninin evindeki silah kolleksiyonundan bir tanesini alarak bir tavÅŸanÄ± vurmuÅŸ.ÖldürdüÄŸü o tavÅŸan bugüne kadar vicdanÄ±nÄ± hiç rahat bÄ±rakmamÄ±ÅŸ."O tavÅŸanÄ±n bir gün gelip benden intikam alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürdüm çocukken" diye açÄ±klÄ±yor çizdiÄŸi tavÅŸanlarÄ±n pek de sevimli olmamasÄ±nÄ±n nedenini.KÄ±zÄ±nÄ±n ismini de Bunny yani tavÅŸan koymasÄ± da belki bu vicdan hesaplaÅŸmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

Galerist olmasÄ±nÄ± tesadüf olarak deÄŸerlendiriyor.Sokak sanatçÄ±sÄ± dostlarÄ±na verdiÄŸi desteÄŸin umduÄŸundan daha etkili olduÄŸunu gördüÄŸü zaman bu iÅŸi devam ettirme kararÄ± almÄ±ÅŸ.

Londra'da yaÅŸayan bir çok sokak sanatçÄ±sÄ± bu yÄ±l Amerika'ya taÅŸÄ±ndÄ±.Londra'da baÅŸlayan kentsel dönüÅŸüm projeleri yüzünden yÄ±kÄ±lan binalar sadece tanÄ±k olduÄŸumuz geçmiÅŸi deÄŸil,sanatÄ± da uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor bizden maalesef.

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!