Cevap AÅŸk

AÅŸklar ve aÅŸÄ±klar ÅŸehri olarak tanÄ±nan Paris'in aÅŸktan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸ Julien Nonnon ve kendi ÅŸehrine tekrar aÅŸkÄ± hatÄ±rlatmaya karar vermiÅŸ.

"Eskiden insanlar sokakta öpüÅŸmekten, sevgilerini göstermekten çekinmezdi. Sevgi çekildi sokaklardan. Yeniden ortaya çÄ±kma zamanÄ± geldi" diyerek bir proje geliÅŸtirmiÅŸ.

Genç yaÅŸlÄ±, siyah beyaz, eÅŸcinsel ya da olmayan, farklÄ± kültür ve gelir seviyesinden 100 çifti kamerasÄ±nÄ±n önünde öpüÅŸmeye ikna etmiÅŸ.

AralarÄ±nda anne babasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu çiftler önce utanÄ±p, gerilseler de kameranÄ±n uzakta olmasÄ± ve kÄ±sa süren çekimler sayesinde doÄŸal ve içten görüntüler sergilemiÅŸler.

FotoÄŸraflar çekilirken bir çok aÅŸk hikayesi de ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Julien bunlarÄ± belgesel yapacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

FotoÄŸraflarÄ±nÄ±n sadece sergi için kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen çiftler, görüntülerinin bir anda Paris'in en merkezi yerlerinde, binalarÄ±n dÄ±ÅŸ yüzeyine yansÄ±mÄ±ÅŸ olarak görünce önce küçük çaplÄ± bir ÅŸok yaÅŸamÄ±ÅŸlar ama izleyicilerin sÄ±cak ilgisi ve beÄŸenisi karÅŸÄ±sÄ±nda bu projenin en büyük destekçisi olmuÅŸlar.

Julien Nonnon, Louvre Müzesi, BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±, Pompediu, Luxemburg Bahçeleri gibi Paris'in en merkezi ve turistik bölgelerine görüntüleri yansÄ±tÄ±rken izin almamÄ±ÅŸ.

Eylül ayÄ±ndan beri verdiÄŸi emeklerin polisler tarafÄ±ndan engellenmesi tek korkusu olmuÅŸ ama sevginin gücü polisleri de yumuÅŸatmÄ±ÅŸ olmalÄ± ki proje devam ediyor.

"AÅŸkÄ±n gücüne hep inandÄ±m. AÅŸk aslÄ±nda gerilla hareketidir. SÄ±nÄ±r tanÄ±maz, engel tanÄ±maz ve sonu devrimdir" diyor.

Bu yüzden projesinin de gerilla sokak harekatÄ± olarak anÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor!

Sokak sanatÄ±na yeni bir boyut getiren Julien Nonnon "dijital sokak sanatÄ±"nÄ±n temsilcisi.

HemÅŸehrisi JR kadar isim yapÄ±p ses getirebilecek mi bilinmez ama projesi oldukça beÄŸenilmiÅŸ. Bunu geçen hafta gittiÄŸim Paris ziyaretim sÄ±rasÄ±nda anladÄ±m. FotoÄŸraflarÄ± ve röportajlarÄ± birçok derginin kapaÄŸÄ±nÄ± süslüyor.

Proje de amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ görünüyor. Nannon'un eserleri önünde öpüÅŸerek poz veren gençlerin fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada çÄ±ÄŸ gibi büyüyor.

14 Åžubat sevgililer günü geride kaldÄ± ama fotoÄŸraflar insanlarÄ±n içini Ä±sÄ±tmaya bir ay daha devam edecek Paris sokaklarÄ±nda.

Julien Nonnon'un baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu proje ve benzerlerinin daha geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan izlenmesi, uygulanmasÄ± dileÄŸim. Çünkü acÄ±lar sevgiyle azalÄ±r, sorunlar sevgiyle çözülür.

"Love is the answer" yani cevap AÅžK!

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!