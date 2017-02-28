Bir SavaÅŸ Ã‡ocuÄŸu Mehdi Ghadyaloo

Londra son bir haftadÄ±r sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir sokak sanatçÄ±sÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.Tahran'dan gelen Ä°ranlÄ± sanatçÄ± Mehdi Ghadyanloo,Howard Griffin Galeri'nin katkÄ±sÄ± ile 2 Mart'da açÄ±lacak sergisi için hem sokakta hem de galeri de oldukça yoÄŸun günler geçiriyor bu aralar.

Ghadyaloo'nun ülkesi dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci sergisi "Spaces of Hope".

14 bin metre-karelik bir depoda,duvarlarda görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3 boyutlu eserlerinin gerçeÄŸe nasÄ±l dönüÅŸtürüldüÄŸünü izleyeceÄŸiz.

Mimari bir ÅŸölen kÄ±sacasÄ±.

Mehdi Ghadyanloo son 10 yÄ±ldÄ±r,sokak sanatÄ±nÄ±n geliÅŸmesi ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± için devlet tarafÄ±ndan kurulmuÅŸ Tahran'Ä± GüzelleÅŸtirme Bürosu'nda görevli.

Hepimizin bildiÄŸi gibi Ä°ran ekonomik ve politik yönden izole olmuÅŸ,yÄ±llarca savaÅŸ görmüÅŸ ve batÄ±lÄ± bir çok ülke tarafÄ±ndan ambargo uygulanmÄ±ÅŸ bir ülke.Bu yüzden sanatÄ±n özellikle sokak sanatÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünebilirsiniz.Oysa 2004 yÄ±lÄ±ndan itibarenTahran'Ä± GüzelleÅŸtirme Bürosu 800 binanÄ±n sanatçÄ±lar tarafÄ±ndan boyanmasÄ±na ön ayak olmuÅŸ, desteklemiÅŸ.800 eserin 100 kadarÄ±nÄ± da Mehdi Ghadyanloo boyamÄ±ÅŸ.

Åžehrin sanatla güzelleÅŸmesi için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸan büro,ÅŸehre modern bir görünüm kazandÄ±rmÄ±ÅŸ.

Ghadyanloo,Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün dünyada hava kirliliÄŸinin en yüksek olduÄŸu ÅŸehirlerden biri olarak belirttiÄŸi Tahran'a temiz hava getirmek,insanlara soluk alabilecekleri ferahlÄ±kta eserler yapmak için baÅŸlamÄ±ÅŸ sokak sanatÄ±na.

YaptÄ±ÄŸÄ± dev eserlerde göz yanÄ±lmalarÄ± ile sürreal bir dünyaya giriyorsunuz.Her perspektif den ayrÄ± okuduÄŸunuz konular aslÄ±nda Ä°ranlÄ±larÄ±n günlük hayatÄ±nÄ± yansÄ±tÄ±yor.Eserlerin en etkileyici yanÄ± ise belirsizlik ve güvensizliÄŸin ustaca iÅŸlenmesi.

Mehdi Ghadyanloo 1981 doÄŸumlu.Tahran Üniversitesinde Güzel Sanatlar bölümünde okumuÅŸ.SonrasÄ±nda Animasyon yüksek lisansÄ± yapmÄ±ÅŸ.Bugün oluÅŸturduÄŸu teknikte animasyonun izlerini görüyoruz.Halen Tahran Üniversitesinde "Urban Art" hocasÄ±.Amerika'dan,Norveç'den,Hindistan'dan Ä°ngiltere'nin diÄŸer kentlerinden de davet almÄ±ÅŸ duvarlarÄ± güzelleÅŸtirmesi için.Bu yÄ±l oldukça yoÄŸun anlayacaÄŸÄ±nÄ±z.

Irak-Ä°ran savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda çoçukluÄŸu geçmiÅŸ,savaÅŸ sonrasÄ± da çok zor ÅŸartlarda yaÅŸam mücadelesi vermiÅŸ bir jenerasyonun parçasÄ± Mehdi.Bu yüzden eserlerini izlemek oldukça etkileyici olacak.

Åžimdiden Brick Lane 'de duvarlara yaptÄ±ÄŸÄ± eserlerde bunu hissedebiliyoruz.

Sergi 2 Nisan'a kadar devam edecek.EÄŸer LondraysanÄ±z kaçÄ±rmayÄ±n!

Ambika P3, University of Westminster, 35 Marylebone Road

NW1 5LS London sergi salonunun adresi...

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!