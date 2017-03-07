Banksy Otel AÃ§tÄ±

Banksy'den yeni ve iddialÄ± bir protesto projesi daha geldi geçtiÄŸimiz hafta.

Bu proje bir otel!

Banksy tarafÄ±ndan "DünyanÄ±n en kötü manzaralÄ± oteli" olarak nitelendirilen mekan Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki Bethlehem ÅŸehrinde, Ä°srail tarafÄ±ndan çekilen duvarÄ±n hemen arkasÄ±nda.

9 oda bir de baÅŸkanlÄ±k suiti olan otelin bütün pencereleri duvara ve Ä°srail gözetleme kulelerine bakÄ±yor.

Banksy de bundan esinlenerek otelin ismini "Walled Off Hotel" (DuvarÄ±n ArkasÄ±ndaki Otel) koymuÅŸ.

Otelin giriÅŸinde, Ä°srail’in kuruluÅŸunda etkili olan Balfour Deklerasyonu’nun imzalandÄ±ÄŸÄ± anÄ± tasvir eden bir heykel karÅŸÄ±lÄ±yor ziyaretçileri.

Deklerasyonu imzalayan Arthur James Balfour’un balmumu heykeli bu.

OdalarÄ±n dekorasyonunu Banksy'nin sanat eserleri oluÅŸturuyor. Bir Ä°srail askeri ile bir Filistinli protestocunun yastÄ±k savaÅŸÄ± yaparken resmedildiÄŸi eser ise ön plana çÄ±kÄ±yor.

Gün içinde yalnÄ±zca 25 dakika boyunca gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± alan otelin karÅŸÄ±sÄ±ndaki duvarda da yine Banksy'nin savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± eserleri yer alÄ±yor.

Ä°ngiltere'nin OrtadoÄŸu tarihinde oynadÄ±ÄŸÄ± rolün bir kabulleniÅŸi olarak sömürgeci dönemlerin izini taÅŸÄ±yan bir müze, bir galeri ve bir de piyano bara sahip olan otelde konaklamanÄ±n ücreti gecelik 30 dolar olarak belirlenmiÅŸ.

Müze, galeri ve piyano bar gün içinde belli saatlerde konaklamayan ziyaretçilere de açÄ±k.

11 Mart'ta resmi olarak hizmete açÄ±lacak olan otele dünyanÄ±n her yerinden insanlarÄ±n, hatta yasadÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ä°srailliler'in de gelmesi ve Filistin halkÄ±nÄ±n neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmelerini umuyor Banksy.

Otel Müdürü Wisam Salsaa da; Bizim hakkÄ±mÄ±zda daha çok ÅŸey bilmelerini istiyoruz çünkü bizi tanÄ±dÄ±klarÄ± zaman basmakalÄ±p yargÄ±larÄ± yÄ±kÄ±lacak ve bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸecek demiÅŸ bir röportajÄ±nda.

Banksy kelime oyunlarÄ±nÄ± çok seviyor.

Mutlu hayal ülkesi Disneyland'Ä±, "Dismaland" a dönüÅŸtürmüÅŸ, acÄ± gerçeklerle yüzleÅŸtirmiÅŸti bizi iki yÄ±l önce.

Åžimdi de lüksün ve zenginliÄŸin sembolü ünlü Waldorf otelinden devÅŸirdiÄŸi "Walled Off Hotel" ile sarsmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Filistin halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±na tercüman olmak için barÄ±ÅŸ elçisi gibi çalÄ±ÅŸan, yÄ±llardÄ±r Gazze'de, BatÄ± Åžeria'da duvarlara yaptÄ±ÄŸÄ± eserlerle tavrÄ±nÄ± net ortaya koyan Banksy, bir kez daha dünyanÄ±n dikkatini Filistinliler ve barÄ±ÅŸ üzerine çekmeyi baÅŸardÄ±. UmarÄ±m bu sefer amacÄ±na ulaÅŸÄ±r.

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!