Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Tepkisi

Londra sokak sanatÄ±nÄ±n Mekke'si, Shoreditch kentsel dönüÅŸüm nedeniyle eski dokusunu kaybediyor maalesef. Duvarlarda görmeye alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz birbirinden güzel eserlerin yerinde inÅŸaat malzemeleri var artÄ±k.

Bir çok bina yerini gökdelen olmak üzere bekleyen boÅŸ arazilere bÄ±raktÄ±.

Mahallede galerisi, atölyesi olan, Shoreditch duvarlarÄ±nÄ± kanvas olarak deÄŸerlendiren sanatçÄ±lar da yeni arayÄ±ÅŸlarda.

Semtin komÅŸusu Dalston ÅŸimdilik bayraÄŸÄ± devralmÄ±ÅŸa benziyor.

Mahalleyi boydan boya kesen ana cadde üzerinde sokak sanatçÄ±larÄ± için çalÄ±ÅŸan 4 ayrÄ± galeri açÄ±ldÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±l.

4 galerinin de ortak özelliÄŸi sahiplerinin ve kuratörlerinin sokak sanatÄ±nÄ±n içinden gelmeleri. Hal böyle olunca da büyük bir devinim yaÅŸanÄ±yor, dolayÄ±sÄ±yla birbiri ardÄ±na açÄ±lan sergilerin hÄ±zÄ±na yetiÅŸemiyoruz.

4 galeride de eserleri sergilenen bütün sanatçÄ±lar oldukça yetenekli ve gelecek vaadeden isimler. Koleksiyonerler ve sanatçÄ±larÄ±n takipçileri de bu yeni galerilere büyük destek veriyor bu yüzden.

Sadece Dalston deÄŸil Shoreditch'in dönüÅŸümü sonrasÄ±nda bayrak yarÄ±ÅŸÄ±na giren.

Walthamstow, Tooting, Croydon, Turnpike Lane, Camden Town mahalleleri de festivalleri ve galerileri ile sokak sanatÄ±na destek veriyor Shoreditch'in dönüÅŸümü sonrasÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Conor Harrington, Mr Cenz, Phlegm, Dale Grimshaw gibi ustalarÄ± Walthamstow'da konuk eden Wood Street Wall sanat oluÅŸumu bu yÄ±lda Irony, Space Invader, Shock, Louis Masai gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere yer vermiÅŸ duvarlarÄ±nda.

Croydon'da Rise Gallery'nin önderliÄŸinde geçen yÄ±l 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü kutlamasÄ± çerçevesinde baÅŸlayan 2 günlük kadÄ±n graffiti festivali yerini ustalarÄ±n boyadÄ±ÄŸÄ± duvarlara bÄ±rakmÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda.

32 sanatçÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile bu yÄ±l boyanan duvarlar ise Croydon'Ä±n çehresini tamamen deÄŸiÅŸtirmiÅŸ.

Kozmopolit nüfusun sokak sanatÄ± ve grafitiye gösterdiÄŸi sempatiye tanÄ±klÄ±k ettim geçtiÄŸimiz haftasonu.

Eserlerin önünde fotoÄŸraf çektiren her yaÅŸtan mahalleli eserlere sahip çÄ±kÄ±yor. Bu çok sevindirici.

Sanatseverler için yeni cazibe merkezi olmuÅŸ Croydon.

Yani aslÄ±nda kentsel dönüÅŸüme tepki etki yaratmÄ±ÅŸ. BaÅŸa dönecek olursak Shoreditch'in dönüÅŸüme uÄŸramasÄ± toplamda 6 mahallenin sokak sanatÄ±na sahip çÄ±kmasÄ±na vesile olmuÅŸ.

Bugün Londra daha renkli eskisinden. SanÄ±rÄ±m daha da renkli olacak...

Hep dediÄŸim gibi internet çaÄŸÄ±nda sergiler de duvarlarda; bir tÄ±k ötemizde ziyaret etmek isteyenler için!

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!