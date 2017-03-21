Saatchi Galeri'de Bir Sokak SanatÃ§Ä±sÄ±

Ä°talya'dan gelip Londra'ya yerleÅŸen sokak sanatçÄ±sÄ± ALO geçtiÄŸimiz hafta Saatchi Galeri'de üç hafta sürecek bir sergi açtÄ±. KiÅŸisel olarak en sevdiÄŸim sokak sanatçÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen ALO'yu Saatchi Galeri'de izlemek sevindirdi beni.Son üç yÄ±ldÄ±r doÄŸu ve kuzey Londra duvarlarÄ±nda hayranlÄ±kla izlediÄŸim portrelerini bir de kanvas üzerinde izledim sergisinde. Rengarenk, Afrika sanatÄ± izleri taÅŸÄ±yan,Alman ekspresyonist akÄ±mÄ±n etkisinde portreler yapÄ±yor ALO.Her portrenin bir hikayesi var. Sokaktan besleniyor.Hayat kadÄ±nlarÄ±,evsizler,uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± eserlerinin konusunu oluÅŸturuyor.O yüzden "Exit from Aden" koymuÅŸ sergisinin adÄ±nÄ±.(Cennetten ÇÄ±kÄ±ÅŸ).

Renkler,iç dünyamÄ±zÄ± ifade etmek için en güçlü araç diyor ALO, eserleri rengarenk bu yüzden; "Eserlerimdeki karakterler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z topluma ayna.SÄ±nÄ±rda yaÅŸayan insanlarÄ± ve bu dünyada kapana kÄ±sÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen insanlarÄ±n iç dünyalarÄ±nÄ± renklerimle yüzeye taÅŸÄ±yorum.KabuklarÄ±ndan çÄ±karÄ±yorum" ALO Ä°talya Perugia'dan.Roma, Milano ve Floransa'da geçirmiÅŸ hayatÄ±nÄ±n büyük bölümünü.2011 yÄ±lÄ±nda Londra'ya yerleÅŸmeden önce sanatla ilgili bir çok iÅŸte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.Floransa'da sanat eÄŸitimi almÄ±ÅŸ.Endüstri tasarÄ±mÄ± ve ressamlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini ise Milano'da."Reklam ve endüstri tasarÄ±mÄ±nÄ±n bana göre olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m diyor.Resim önceliÄŸimdi".

DiÄŸer sokak sanatçÄ±larÄ±ndan farklÄ± olarak eserlerini önce kanvasa yapmÄ±ÅŸ.Sokaktan geldim sokakta sergilemek istedim eserlerimi o yüzden paste-up ( poster) yaptÄ±m bazÄ± islerimi çünkü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ve sanata baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m Perugia'da sokak sanatÄ± geleneÄŸi yoktu diyor.Duvar boyamaya çok sonralarÄ± Roma ve Milano'da baÅŸlamÄ±ÅŸ o yüzden.

Ä°sminin baÅŸ harflerini birleÅŸtirerek ALO adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ.Duvara ilk eserini yaptÄ±ÄŸÄ±nda anlamÄ±ÅŸ duvarlardan kopamayacaÄŸÄ±nÄ±.Geleneksel ressamlar dünyasÄ±na ait deÄŸilim diyor.

Alo'nun sokak sanatÄ± içinde yer almasÄ±nÄ±n en büyük nedeni benim de yürekten katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m bir demecinde gizli; "Modern sanat konusunda yeniden düÅŸünülmesi gerekiyor.FazlasÄ± ile pahalÄ± olan eserlerin, uzmanlar tarafÄ±ndan neden bu kadar yüksek deÄŸerler biçildiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± gerekli.Ä°nsanlar bÄ±ktÄ± artÄ±k gereksiz pahalÄ± eserleri görmekten.Daha gerçek,ulaÅŸÄ±labilir eserler görmek istiyorlar.Bu nedenle sokak sanatÄ± bu kadar baÅŸarÄ±lÄ±." Saatchi Galeri gibi prestijli bir galeride sergi açmak hemen her sanatçÄ±nÄ±n hayalidir ve gelebilecekleri en üst noktalardan biridir.Ama Alo bundan fazla etkilenmemiÅŸ olacak ki MayÄ±s ayÄ±nda Berlinde boyayacaÄŸÄ± duvarlarÄ±n heyecanÄ± içinde bugünlerde.

Sergiyi gezmek isteyenler için 10 Nisana kadar vakit var!

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n...