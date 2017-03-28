Walthamstow Rengarenk

Londra'nÄ±n Walthamstow bölgesi dünyaca tanÄ±nmÄ±ÅŸ graffiti bölgesi olmak için çabalÄ±yor geçtiÄŸimiz yÄ±ldan beri. Walthamstow belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki endüstriyel yapÄ±lar,eski evler hatta ana caddeler renklerle harmanlanmaya baÅŸladÄ± bile.Bu fikrin arkasÄ±nda Wood Street Walls adlÄ± bir proje var.Ä°smini mahallenin bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturan Wood Street'den alan projenin kurucusu Mark Clack IT alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir bilgisayar uzmanÄ±.Ziyaret ettiÄŸi Paris,Miami'den ve Londra'nÄ±n diÄŸer bölgelerindeki sokak sanatÄ±ndan etkilenmiÅŸ ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgeyi sanat merkezi haline dönüÅŸtürmeye karar vermiÅŸ.

Conor Harrington, Phlegm, Atm, Teddy Baden, Toaster, Dale Grimshaw gibi dünya çapÄ±nda tanÄ±nan ustalar da geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±ndan bugüne desteÄŸini esirgemeyen sanatçÄ±lar.

Mark Clack, "Eylül ayÄ±ndan bugüne mahalle sakinleri ve sanatçÄ±larÄ±n desteÄŸi ile geldik.Tamamen gönüllü çalÄ±ÅŸtÄ±lar.Ama bundan sonrasÄ± için daha fazla desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var" diyor.

Walthamstow belediyesi ile görüÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸ.Sadece sokak sanatçÄ±larÄ± için deÄŸil diÄŸer sanatçÄ±lar içinde çalÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmakta kararlÄ±.SanatçÄ± stüdyolarÄ±nÄ± ücretsiz ya da cüzi bir miktar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kiralamak ilk hedefi. Belediyenin bu konuda destek vereceÄŸinden çok emin.

Miami Wynwood'un ve New York Brunswick Collection'Ä±n,sanat ve sanatçÄ±larÄ± ile nasÄ±l turistik cazibe merkezi haline dönüÅŸtüÄŸünü anlatmÄ±ÅŸ lokal iÅŸyeri sahiplerine Mark.Ä°kna etmiÅŸ Kafe,restoran sahiplerini duvarlarÄ±nÄ± gönüllü olarak,sanatçÄ±lara vermeleri konusunda.

GörünüÅŸe bakÄ±lÄ±rsa çok kÄ±sa sürede bölge renklerle bezenecek.

GeçtiÄŸimiz haftasonu hayranÄ± olduÄŸum Conor Harrington'Ä±n eserini görmek için Walthamstow'daydÄ±m.Sabah erken saatde eserin olduÄŸu duvarÄ±n önünde benimle beraber fotoÄŸraf çekmek isteyen pek çok kiÅŸiyi izlemek çok keyifliydi.Projenin bu kadar kÄ±sa sürede duyulmasÄ±,ilgi çekmesi sevindirici bir geliÅŸme.

Walthamstow'Ä±n ana caddesi üzerinde de pek çok yeni açÄ±lmÄ±ÅŸ galeri ve print house (baskÄ± evleri) gördüm.Bu iÅŸaretler Wood Street Walls projesinin kÄ±sa sürede amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Daha önceleri hiçbir cazibesi olmayan, sadece endüstriyel mahalle olarak bilinen Londra'nÄ±n bu doÄŸu mahallesi sanÄ±rÄ±m bir süre sonra sanat ile beraber anÄ±lacak.

Åžimdiye kadar yapÄ±lan 30 güzel eser ile mahalleyi renklendiren proje,mimarlarÄ±nÄ±n deyimi ile,bölgeyi Miami'nin grafitileri ile yarÄ±ÅŸÄ±r hale getirecek mi hep beraber göreceÄŸiz.

Haftaya görüÅŸünceye kadar sanatla kalÄ±n!