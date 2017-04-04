Eğitim Özgürlüğü İçin

Yunanistan'ın ünlü sokak sanatçısı Argiris Ser Londra'daydı geçtiğimiz hafta.Yarattığı fantastik dünya "Popartia" ile tanınan ve oldukça sevilen sanatçı, Londra'nın en geniş duvarı olma özelliğini taşıyan Shoreditch'deki " Villiage Underground"u boyadı.

Ser'i Londra'ya getiren neden "Education Not a Crime Campain" yani "Eğitim Suç Değildir" kampanyası

Kampanya, İran'da yaşayan Bahai'lerin eğitim eşitliği için savaş veriyor son birkaç yıldır.

Faith47, Icy and Sot, Kennardphillips gibi önemli sokak sanatçılarına, Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu, Dr Shirin Edabi ve tanınmış Hollywood yıldızları da büyük destek.

İran'ın en fazla nüfusa sahip azınlığı Bahailer 1979 yılı devriminde büyük bir asimilasyona uğramış, eğitim özgürlükleri ellerinden alınmıştı.

İran'da yaşayan Bahailer'in hayatını bir parça da olsa kolaylaştırmayı,eğitim alanlarında eşitlik sağlamayı amaçlıyor bu proje.

"Not a Crime", İran'da yaşanan insan hakları ihlallerine uluslararası arenalarda dikkat çekmek için oluşturulmuş bir platform "Sloganları ise; Hadi Boyayalım!

"Eğitim ve gazetecilik suç İran'da. Biz bunu suç olmaktan çıkarabiliriz, sesimizi sanatla duyurabiliriz. Öyleyse sokaklar bizim.Hadi boyayalım! diyor manifestoları.

Geçen yıl İranlı kadın gazeteci ve karikatürist Atena Farghadani için platform tarafından başlatılan kampanya oldukça ses getirmişti.Yazılarımı takip eden sokak sanatı severler hatırlamıştır eminim.

Farghadani ülkesindeki doğum kontrol yasağını yaptığı bir karikatür ile eleştirmiş 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Evin cezaevi gibi şartların çok zor olduğu bir hapishanede açlık grevine başlamış,sonrasında da kalp krizi geçirmişti.

New York, Delhi, Londra, Sidney, Salvador, Cape Town, Johannesburg'da tanınmış sokak sanatçıları boyalarını Atena için ellerine almış eserlerinin altına kendi imzalarını atmak yerine "Draw4Atena" yazmışlardı.Bu slogan kısa sürede sosyal medyada yayılmış büyük bir kampanyaya dönüşmüştü.

Böylelikle "Not a Crime" platformunun çabası sonucu bütün dünya Farghadani'nin adını ve yaşadığı trajediyi öğrenmiş ve insan hakları derneklerinin de baskısı ile yeniden yargı yolu açılmıştı.

Kampanyaya katılan ve destek veren önemli isimler süreci de yakından takip ediyor.Bunu basın açıklamalarından ve sosyal medya paylaşımlarından anlıyoruz.

Siz de desteklemek isterseniz ve çorbada tuzumuz olsun derseniz "Not a Crime" kampanyasını sosyal medya üzerinden takip ederek destek verebilirsiniz.

Facebook,Twitter,İnstagram'da oldukça aktifler.

Birbirinden değerli sanatçıların bu kampanya için yaptığı eserleri ise "Not a Crime"ın internet sitesinde izleyebilirsiniz.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!