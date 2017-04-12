'Atatürk İçin Burdayız'

İstanbul'da konusu "Atatürk ve İlkeleri" olan Genç Yetenekler Grafiti Yarışması düzenlendi geçtiğimiz Şubat ayında. Yarışmacılar, çizdikleri skeçler ile birbirleri ile yarıştılar. Hedefleri, Mart ayında düzenlenen "Atatürk ve İlkeleri Grafiti Festivalinde" yer alabilmekti. İstanbul İstiklal Caddesi,Galatasaray Lisesi Yanı’nda gerçekleşen yarışmada jüri üyesi koltuğunda; Gölge, Shione, Pepe, Mr. Besk oturdu. Yarışmayı kazanan sanatçılar, jüri koltuğuna oturan ustaları ile beraber Atatürk’ü veTürk insanı için yaptığı devrimleri anlattılar tadilatta olan bir binanın dış cephesinde Festival çerçevesinde.

Sanatçıların mottosu ise: "Atatürk için buradayız” dı.

Büyük bir kalabalık önünde eserlerini yapan sanatçılar ve basının da ilgi odağındaydı.

İsmini vermek istemeyen bir grafiti sanatçısı şöyle dedi verdiği röportajda; "Siyasi olarak bir amacımız yok. Farklı şehirlerden, siyasi görüşlerden, okullardan geliyoruz. Tek amacımız Atatürk’ü ve Atatürk ilkelerinin önemini insanlara anlatmak. İstiklal Caddesi’ne gelecek olan küçük yaştaki çocuklar Atatürk’ü tanısın ve merak etsin istiyoruz. Onu anlayarak ve okuyarak büyüsünler"

Ne güzel söylemiş değil mi?

Bunu duyduğumda grafiti ve sokak sanatının Türkiye'de katettiği yolu düşündüm;

Yıllar önce,Sirkeci banliyö hattında, köprü altlarında gördüğüm amatör grafitiler ve politik söylemlerden ibaret olan duvar yazıları, yerini,ustaca yapılmış sokak eserlerine bıraktı artık.

Ülkemize 90'lı yıllarda hip-hop kültürü sayesinde giren grafiti sanatı ve duvar yazıları,form değiştirerek diğer Avrupa kentlerindeki sokak sanatı ile yarışır duruma geldi.

Sokak sanatının gün geçtikçe geliştiği İstanbul'da,reklam panoları yerine muhteşem eserleri görmek oldukça sevindirici.Genç Türk sokak sanatçıları Avrupadaki sanatçılar kadar başarılı,eğitimli.Geçtiğimiz yıllarda Türk sokak sanatçılarından Leo Lunatic'in yarattığı kızgın panda,İngiliz Guardian gazetesi tarafından,dünyanın en iyi 15 grafitisi arasında yerini aldı.

Avrupa yakasında; Taksim,Karaköy,Galata üçgeninde ve Beşiktaş'ta, Asya

yakasında; Kadıköy, Maltepe, Üsküdar'da bu genç yetenekli Türk sanatçılarının eserlerini izleyebilirsiniz.

Özellikle Kadıköy Yeldeğirmeni'nde gördüğüm mural'lar bir çok sokak sanatçısını kıskandıracak kadar güzel ve korunaklı.

Avrupa'nın ve Amerika'nın şehirlerinde görmeye alışık olduğumuz sokak sanatı turu da var artık İstanbul'da.

Şehrin düzensiz, plansız ve iki yakadan oluşması turun 5 saat sürmesine neden olsa da alternatif bir yenilik.Bütün sanatseverlere tavsiye ediyorum.Sanat da hayat da sokakta!

Festivale dönecek olursak; gençlerin seçtiği konuya bayıldım! Devamını ülke genelinde görmek dileğim. Aydınlık yüzlere en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız çünkü.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!