Kansere Karşı Sanatçılar El Ele

Londra Kingston'da yaşayan komşum grafiti sanatçısı Charlie geçtiğimiz hafta,henüz 26 yaşında olan kız arkadaşı April'ın kansere yakalandığını öğrendi ve yaşadığı büyük üzüntüyü Facebook sayfasında şu sözlerle paylaştı;

"Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece resim yapmak geliyor elimden. Sesimi duyurmak ve kansere senden korkmuyorum demek için yardım edin bana. Belki sizin için birşey ifade etmiyor ama bir yerleri boyamak bana çok iyi gelecek".

Facebook arkadaşları 1 gün içinde örgütlenip ona boyayacağı bir duvar ayarladılar bu çağrının üzerine.

Bununla da yetinmeyip "Banksy'nin Tüneli" olarak bilinen Waterloo'da ki Leake Street'i bir günlüğüne kapatıp ortak bir yardım organizasyonu yapmaya karar verdiler.

Yazımı yazdığım şu dakikaya kadar 40 sokak sanatçısı 9 Temmuz olarak belirlenen tarihte ortaklaşa Leake Street'i boyayacak,açık arttırmada satılması için bir eserlerini bağışlayacak ve eserlerini yaparken izleyenlerden de Charlie'ye maddi ve manevi destek olmalarını isteyecekler. Sanatçı sayısı sanırım 9 Temmuz'a kadar daha da artacak.

Charlie bu kadar çabuk ve etkili bir biçimde sesini duyurduğu için umutla bakıyor tedavi sürecine. İngiltere Kanser Araştırma Derneği de (Cancer Research UK) bu süreçte Charlie ve kız arkadaşı April'ın yanında yerini aldı. Charlie bu organizasyonda toplanacak paranın dernek tarafından yönetileceğini duyurdu. Dernek de kendi internet sitelerinde bir sayfayı bu organizasyona ayırdı.

Charlie tedavi süreci ile ilgili bilgileri destekçileri ile paylaşıyor aynı sayfada.

Dün yazdığı yazıda, April'ın ilk kemoterapiyi aldığını ama maalesef alerjik nedenlerden dolayı tedavinin yarım kaldığını yazmış.

Bu açıklamanın altına yapılan yorumlardan bir hafta gibi kısa bir sürede, Charlie'nin sesini duyurmada ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Bunda sokak sanatçılarının desteği yadsınamayacak kadar büyük. Organizasyona katılacak bütün sanatçılar, kendi kullandıkları internet sayfalarında takipçileri ve hayranlarından destek istediler. Bu sayede 9 Temmuz gelmeden 1500 Sterlin toplandı bile. Hedef 2500 Sterlin. Şimdiden yapılan bağışlara bakılırsa miktar hedeflenenin çok üstüne çıkacak.

9 Temmuz'da Londra'daysanız Charlie'ye destek olmak için Leake Street'e gidin lütfen. Hem bir sanat şölenine tanıklık edersiniz hem ışık olursunuz kanser hastalarına. Hep söylüyorum internet çağında yaşıyoruz. Londra dışında olmanız da bu etkinliği takip etmemeniz için bir neden değil. İnternet site adresi;

https://www.justgiving.com/BattleCancer

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!