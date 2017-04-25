Yaşadığı Mahalleyi Galeriye Dönüştüren Sanatçı

Çok sık ziyaret ettiği Londra'da sayısız eseri bulunan,Fransa'nın Banksy'ye cevabı olarak kabul gören Christian Guemy (C215),bu sıralar ardı ardına açtığı sergiler ile adından çokça sözettiriyor.

Önümüzdeki günlerde Londra'ya da gelecek bu sergiler.

Londra'da tanıştığımızda Paris'de bulunan atölyesini ziyaret etme sözü vermiştim kendisine.

Geçtiğimiz şubat ayında Ivry Sur Seine'de bulunan atölyesinde keyifli, uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Daha çok yaşadığı Vitry Sur Sein'in nasıl açık hava galerisine dönüştüğünden söz ettik.

Yakında basılacak kitabımda detaylari ile anlattığım Vitry Sur Sein'den burada da kısaca bahsetmek istiyorum;

Sanatseverleri ilgilendirecek ve heyecanlandıracak oldukça önemli bir banliyö Vitry.

85 bin nüfuslu mahallede neredeyse bütün binaların posta ve elektrik kutularında, kapılarında yada pencere pervazlarında C215 eserlerini görmek mümkün. Banliyö sakinleri tarafından yakından tanınan sanatçıya Vitry belediyesi tarafından özel bir statü verilmiş. Özgürce ve sansürsüz dilediği her yerde çalışma izni var. Sadece Guemy değil, dünyanın dört bir yanından davet ettiği önemli isimlerin eserlerini de Vitry'de görmek mümkün.

Roa, David Walker, Borondo, Alice Pasquini, Pixel Pancho, Findac, Btoy bu önemli isimlerden bazıları.

Bu neşeli ve rengarenk mahalle, Avrupa'nın birçok şehrinden çok daha fazla sokak sanatı barındırıyor...

Vitry'nin sokaklarını gezerken dev bir galeride hissediyorsunuz kendinizi.

Guemy Vitry'yi dünyaya tanıtmayı ve sokak sanatının başkenti yapmayı kendisine misyon edinmis.Ve bu konuda oldukça başarılı. Şimdiden Vitry ile ilgili yazılmış onlarca kitap ve çekilmiş belgesel var.

C215 portre çalışmayı seviyor. Kendi buluşu olan çok katlı şablon tekniği ile stilini hemen tanıyorsunuz.

Sohbetimiz sırasında portresini yaptığı kişileri nasıl seçtiğini sordum. Herkesi yapabilirim, o anda aklıma kim gelirse dedi.

Şunu hemen belirteyim en çok kızı Nina'nın portresini yapıyor. C215 kadar kızı Nina da oldukça tanınıyor.

İki üniversite mezunu ve üç lisansüstü diploması var Guemy'nin. Politika ile de birçok sokak sanatçısı gibi oldukça ilgili. İleride politikanın içinde olmak istiyor. Şimdiden çalışmalara başlamış.

New York'tan Barcelona'ya, Marakeş'ten İstanbul'a, Sao Paulo'ya kadar sayısız şehrin sokaklarında izini yakalayabilirsiniz.

Banksy ve Shepard Fairey'den sonra en sevilen sokak sanatçısı olma özelliğini elinde tutan bu önemli sanatçının eserlerini Londra sokaklarında da görmek isterseniz Hackney Road'a, Shoreditch'e, Old Street'e, gitmeniz yeterli. Eminim çok keyif alacaksınız eserlerinden.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!