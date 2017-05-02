Brexit Ve Kentsel Dönüşümün Sokak Sanatına Etkisi

Bir tarafta kentsel dönüşüme uğrayan mahalleler, bir tarafta brexit süreci sokak sanatçılarının Londra'dan kaçmasına neden oluyor.Yıkılan duvarlar ve Avrupalı sanatçıların çalışma koşullarındaki belirsizlik sokak sanatını bayağı bir sekteye uğrattı çünkü.Bu da kuratörleri ve sanatçıları yeni arayışlara yöneltiyor.

Son günlerde Britanya'nın hemen her şehrinden sokak sanatı festivali haberleri gelmeye başladı.Festivaller can yeleği görevi görüyor bu arayış içinde.

Bristol,Birmingham,Blackpool şehirleri ile sınırlı olan uluslararası katılımlı festivallere,Aberdeen,Preston,Sheffield,Newcastle ve Coventry'de eklendi.

Listeye yeni eklenen şehirlerden Aberdeen'de geçtiğimiz hafta düzenlenen "Nuart" festivali,ilk kez yapılmasına rağmen New York Times,Washington Post dahil prestijli bütün gazetelerde yer buldu.

Bunun en büyük nedeni festivale katılan sanatçıların dünyanın önde gelen isimleri olmasıydı sanırım.

2001 yılından bu yana Norveç'de başarıyla düzenlenen "Nuart" ın kuratörleri festivalin Aberdeen'e taşınması için "Aberdeen Inspired" isimli kuruluş ve Aberdeen Belediyesi ile birlikte çalıştılar.

Festival konuğu olan sanatçılar; Fintan Magee, Nipper, Add Fuel, M-City, Alice Pasquini, Jaune, Isaac Cordal, Martin Whatson, Herakut, Julien de Casabianca and Robert Montgomery gibi alanının usta isimleri,gri rengiyle özdeşleşmiş Aberdeen'i renklerle tanıştırdılar.

Artık bir sokak sanatı turu var Aberdeen'de.Sosyal medyadan anladığımız kadarı ile sokak sanatı ile ilgilenen gençlerin yeni atraksiyon merkezi oldu daha önce hiç gitmeyi düşünmedikleri bu uzak İskoçya şehri.

Bu kadar ilgi ve kısa zamanda gelen başarı Aberdeen belediyesini memnun etmiş olmalı ki, festival komitesi önümüzde ki yılın programını açıkladı bile.

Bu köşenin takipçileri bilirler; Yazarı, çizeri, fotoğrafçısı,kolleksiyoneri, sanatseveri ile grafiti dünyasını bir araya getiren sokak sanatı festivallerini çok önemserim.Hemen hemen bütün sokak sanatı festivallerini de yerinde takip edip sizlerle paylaşırım bu yüzden.

Uluslararası alanda isim yapmış sanatçıları bir arada görmek için de büyük bir fırsattır festivaller.

Sanat severler için,bir eserin yapım aşamasına katkıda bulunmak,bitişini izlemek,sanatçısı ile eseri hakkında konuşmak ve tartışmak müthiş bir deneyimdir.

Brexit yüzünden kan kaybeden Londra'nın tekrar cazibe merkezi olabilmesi için uluslararası bir festivale ihtiyacı var işte tam da bu yüzden!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!