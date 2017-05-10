Banksy'nin Brexit Tepkisi

Uzun süredir koruduğu sessizliğini, Dover'da yaptığı eser ile bozan Banksy, basının gündeminden düşmüyor iki gündür. Son yıllarda politik söylemleriyle milyonları etkileyen, aktivist yönünü ön planda tutan sanatçı, her nedense Brexit sürecinde sessiz kalmıştı. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çekilmesi söz konusu olduğu günden, referandum sonucuna kadar geçen süre içerisinde hemen hemen bütün sokak sanatçıları tepkilerini fazlasıyla gösterdiler. Banksy hariç!

Pazar sabahı İngiltere'nin Avrupa'ya açılan kapısı Dover'da beliren ve bütün şehirden izlenebilen yeni eseri, Banksy'nin de bu konuda söyleyecek bir sözü olduğunu gösterdi bizlere. Pazar sabahı erken saatlerde bir instagram kullanıcısının "Banksy Dover'ı ziyaret etmiş olmalı" diyerek fotoğraf paylaşması ile basının dikkatini çeken eser önce tereddüte neden oldu. Malum şablon yani stencil çalışılan her iş günümüzde Banksy'ye mal ediliyor. Ama çok geçmeden sanatçı basın sözcüsü aracılığı ile eserin kendisine ait olduğunu açıklayarak son noktayı koydu. Eser, Avrupa Birliği bayrağının üzerindeki yıldızlardan birinin metal işçisi tarafından silinmesini tasvir etmiş. Son derece yalın ama anlamlı...

Yazılı, görsel ve sosyal medyada bir anda günün konusu olan bu eserin Avrupa sınır kapısında ve erken seçim tarihi 8 Haziran'dan hemen önce yapılması oldukça manidar. Filistin, Suriye, Mülteciler, savaş, barış, yardım konuları söz konusu olduğunda sanatçılar arasında akla gelen ilk isim Banksy. Popüler kimliği ve ustaca kullandığı zekası ile sorunlara dikkat çekmeyi başarıyor her seferinde. Dover'ın hemen karşısında, Fransa'nın İngiltere sınırı Calais'de, Suriye'li mültecilere destek amaçlı yaptığı eselerin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. "Jungle" olarak isimlendirilen mülteci kampında yaşanan dram Banksy sayesinde dünya gündemine oturmuştu. Dover'da yaptığı yeni eserin, Brexit karşıtı görüşlere ve erken seçime müdahale gücü olabilecek mi bilmiyoruz ama İskoçya'dan Galler'e, İrlanda'dan İngiltere'ye, Britanya'nın hemen her şehrinin duvarında gördüğümüz Brexit karşıtı eserlere Banksy'nin de katılması sevindirici.

Dünya gündemini sarsan konularda hep ilk sözü söyleyen sanatçının, Brexit konusunda son sözü söylemek istemesi yeni bir taktik olmalı.

Seçime 1 ay kala sokak sanatçıları arasında hızla yayılan İşçi partisini destekleme hareketine bir selam belki de...

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!