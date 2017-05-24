İstanbul Duvarları Rengarenk

Ülkemize 90'lı yıllarda hip-hop kültürü sayesinde giren grafiti ve duvar yazıları, form değiştirerek diğer Avrupa kentlerindeki sokak sanatı ile yarışır duruma gelmiş son günlerde. Bunu, geçen hafta yaptığım İstanbul ziyaretimde anladım. Yıllar önce, Sirkeci banliyö hattında, köprü altlarında gördüğüm amatör grafitiler ve politik söylemlerden ibaret olan duvar yazıları, yerini, ustaca yapılmış sokak eserlerine bırakmış. Özellikle Kadıköy Yeldeğirmeni'nde ve Moda'da gördüğüm 'mural'lar* birçok sokak sanatçısını kıskandıracak kadar güzel ve korunaklı. Kadıköy Belediyesi ve Çekül'ün işbirliği ile Yeldeğirmeni mahalle yenileme projesi çervesinde ilki 2012 yılında düzenlenen Mural-ist sokak sanatı festivali, eserlerin yapılacağı bina sahiplerinin onayı alınarak hazırlanmış. Bina sakinleri binalarının boyanmasına onay vermekle kalmamış, sanatçıların eser seçimine de yardımcı olmuşlar. Eserlerin yapılış aşamasında da sanatçılara desteklerini esirgememişler. Bu yüzden birçok sokak sanatçısını kıskandıracak kadar korunaklı bu eserler. Kadıköy Belediyesi, 2012 yılında düzenlediği festivalin çok ses getirmesi üzerine, devamlılık kararı almış. Bu kararlılıkta katılan sanatçıların da payı çok büyük tabi. Pixel Pancho, Dome, Ethos, Amose gibi uluslarası üne sahip sanatçılar, festivali uluslararası arenaya taşımışlar.

2013 yılında düzenlenen ikinci festivale İnti, Jaz, Etam gibi dünyaca ünlü sanatçılara, Fu,Wicx, gibi Türk sanatçılar da eşlik etmiş. Festivalin üçüncüsü Polonyalı sanatçılara ayrılmış. Geçen yıl yapılan festivale ise Mr. Aryz, Cins, Rostem Qbirk damgasını vurmuş. Sokak sanatının gün geçtikçe geliştiği İstanbul'da, reklam panoları yerine muhteşem eserleri görmek oldukça sevindirici. Genç Türk sokak sanatçıları Avrupadaki sanatçılar kadar başarılı, eğitimli. Geçtiğimiz yıllarda Türk sokak sanatçılarından Leo Lunatic'in yarattığı kızgın panda, İngiliz Guardian gazetesi tarafından, dünyanın en iyi 15 grafitisi arasında yerini aldı. Avrupa yakasında; Taksim, Karaköy, Galata üçgeninde ve Beşiktaş'ta, Asya yakasında; Kadıköy, Maltepe, Üsküdar'da genç yetenekli Türk sanatçılarının eserlerini izleyebilirsiniz. Sadece Türk sanatçılarının değil, beklemediğiniz bir anda, C215, İnkie, Hera-kut, Gaia gibi dünyaca tanınan sanatçıların izlerini de yakalayabilirsiniz İstanbul duvarlarında. JR,Sanchez geçtiğimiz yıl İstanbuldaydı ses getiren projeleri için. İstanbul birçok sokak sanatçısı için cazibe merkezi artık. Yolunuz İstanbul'a düşerse, Kadıköy ve Karaköy'ü mutlaka ziyaret edin, genç yetenekler şehri renklerle bezemek konusunda oldukça iddialı.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

*Mural: 7 katdan yüksek binaların bir yüzünün tamamen resmedilmesi.