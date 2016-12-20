Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 17:06

Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'Ä±n cenazesi memleketine uÄŸurlandÄ±

Andrey Karlov

DÃ¼n akÅŸam Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'Ä±n cenazesi EsenboÄŸa HavaalanÄ±'ndan Ã¼lkesine uÄŸurlandÄ±

Törene Büyükelçinin eÅŸi Marina Karlov da katÄ±ldÄ±. Karlov’un yakÄ±nlarÄ± da Moskova’ya gidecek olan aynÄ± uçaÄŸa bindi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “Elçiye zeval olmaz deyimi hukukta da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmuÅŸ ve dokunulmazlÄ±klar verilmiÅŸtir. Ülkelerini temsil eden elçilere dokunulmaz. Bu iÅŸe terör buluÅŸmasÄ± hakikaten anlaÅŸÄ±lmaz” diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z,  DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu’nun Moskova’da bulunduÄŸunu ve naaÅŸÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± ve cenaze törenine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “DeÄŸerli bir dostuÄŸumuzu kaybettik. AcÄ±mÄ±z büyüktür. Büyükelçi Karlov topraklarÄ±mÄ±za ayak bastÄ±ÄŸÄ± andan itibaren ülkelerimiz arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi güçlendirmek için çalÄ±ÅŸtÄ±. Maalesef Karlov’un görev dönemi kolay bir dönem deÄŸildi. Ciddi bir sÄ±nava sahne oldu. Ä°ki liderin davranÄ±ÅŸlarÄ± ile ve Karlov’un katkÄ±larÄ± ile bu sÄ±nav verilmiÅŸti ki son bir darbe yaptÄ±lar.  Bu saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlar ve yaptÄ±ranlar Karlov’u öldürmediler, tarihin ÅŸanlÄ± sayfalarÄ±na kazÄ±dÄ±lar. Türkiye ve Rusya’yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek isteyenler Karlov’a yenilmeye mahkumdurlar. Rusya Türkiye dostluÄŸu her zamanki gibi kuvvetlidir. Karlov artÄ±k Türkiye’nin bir parçasÄ± olmuÅŸtur” diye konuÅŸtu.

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