TÃ¼rkiye Ä°ran ve Rusya Suriye konusunda ortak bildiri yayÄ±nladÄ±

DÃ¼n akÅŸam TÃ¼rkiye Ä°ran ve Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§ Ã¼lkede Suriye'deki duruma iliÅŸkin ortak bildiri yayÄ±nladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Konukevinde, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif, üçlü görüÅŸmenin ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Suriye'deki duruma iliÅŸkin ortak bir metin yayÄ±nladÄ±.Ä°ran, Rusya ve Türkiye'nin, etnik köken, din ve mezhep gözetmeksizin Suriye'nin egemenliÄŸine, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, birliÄŸine ve toprak bütünlüÄŸüne duyduÄŸu saygÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi metinde, üç ülkenin de Suriye sorununun askeri yollarla çözülemeyeceÄŸinde hemfikir olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizildi.

SÄ°VÄ°LLERÄ°N TAHLÄ°YESÄ° KONUSUNDA SÖZ VERDÄ°LER

Metinde, "Ä°ran, Rusya ve Türkiye; DoÄŸu Halep'ten sivillerin ve silahlÄ± muhalefetin gönüllü bir ÅŸekilde tahliye edilmesi için ortaya konan ortak çabalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar. Bakanlar, aynÄ± zamanda Fua, Kefreya, Zebadani ve Madaya'dan sivillerin tahliye edilmesinden de memnun. Sürecin, kesintiye uÄŸramadan, güvenli ve emin bir ÅŸekilde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± taahhüt ettiler." ifadesi yer aldÄ±.

"GARANTÖR OLMAYA HAZIRLAR"

Metinde ayrÄ±ca ÅŸunlar kaydedildi:"Bakanlar, ateÅŸkesin, kesintisiz insani yardÄ±mÄ±n ve sivillerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ülke geneline teÅŸmil edilmesinin önemi konusunda mutabÄ±ktÄ±r. Ä°ran, Rusya ve Türkiye, Suriye ve muhalefet arasÄ±nda müzakere edilmekte olan ileriye dönük anlaÅŸmanÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±larÄ± ve garantörleri olmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtir. Sahadaki geliÅŸmeler üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya davet eder."

ASTANA'DAKÄ° TOPLANTIYA DESTEK

Ortak metinde, taraflar, bu anlaÅŸmanÄ±n BMGK'nÄ±n 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± uyarÄ±nca, Suriye'de siyasi çözümün kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devamÄ± için gerekli ivmeyi yapmak konusunda yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin güçlü inancÄ±nÄ± dile getirdi. BakanlarÄ±n, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Astana'da konuyla ilgili toplantÄ±lar yapÄ±lmasÄ± konusundaki nazik davetinin önemini vurguladÄ±ÄŸÄ± metinde, Ä°ran, Rusya ve Türkiye'nin; terör örgütü DEAÅž'in yanÄ± sÄ±ra Nusra Cephesi'yle de ortak mücadele kararÄ±nda olduÄŸu, ancak diÄŸer silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n bu örgütlerden ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yinelendi.