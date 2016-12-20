CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Merkel'i arayarak taziyelerini iletti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan Berlin'deki saldÄ±rÄ± nedeniyle Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'i arayarak, "Almanya'nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz" dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmede Berlin'deki saldÄ±rÄ± nedeniyle Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'e ve onun ÅŸahsÄ±nda tüm Alman halkÄ±na taziyelerini iletti.
"ALMANYA'NIN ACILARINI PAYLAÅžIYORUZ"
Berlin'de 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol açan saldÄ±rÄ±dan derin üzüntü duyduÄŸunu ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, baÅŸta kurbanlarÄ±n aileleri olmak üzere Almanya'nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaralÄ±lara ÅŸifa diledi.
HALEP KONUSUNDA MERKEL BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, görüÅŸme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardÄ±mlar konusunda Merkel'i de bilgilendirdiÄŸi kaydedildi.