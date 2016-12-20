Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 19:42

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Merkel'i arayarak taziyelerini iletti


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan Berlin'deki saldÄ±rÄ± nedeniyle Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'i arayarak, "Almanya'nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz" dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmede Berlin'deki saldÄ±rÄ± nedeniyle Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'e ve onun ÅŸahsÄ±nda tüm Alman halkÄ±na taziyelerini iletti.

"ALMANYA'NIN ACILARINI PAYLAÅžIYORUZ"

Berlin'de 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol açan saldÄ±rÄ±dan derin üzüntü duyduÄŸunu ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, baÅŸta kurbanlarÄ±n aileleri olmak üzere Almanya'nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaralÄ±lara ÅŸifa diledi.

HALEP KONUSUNDA MERKEL BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, görüÅŸme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardÄ±mlar konusunda Merkel'i de bilgilendirdiÄŸi kaydedildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.