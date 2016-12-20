SuikastÃ§Ä± polisin FETÃ–'cÃ¼ aÄŸabeyi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis meslek yÃ¼ksekokulundaki aÄŸabeyi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda saldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki imamÄ± olduÄŸu ileri sürülen Süleyman Ergen ve 6 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer ÅŸüphelilerin AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir'de bulunan akrabalarÄ± ve okul arkadaÅŸlarÄ± olduklarÄ± öÄŸrenildi.
DAHA ÖNCE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIÅžTI
Süleyman Ergen'in 2012-1014 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun imamÄ± olduÄŸu ve AltÄ±ntaÅŸ'a ders verdiÄŸi iddia edildi. Ergen'in kardeÅŸi Mustafa Ergen de kÄ±sa süre önce mali ÅŸube ekiplerinin düzenlediÄŸi FETÖ operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.