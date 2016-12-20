Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 19:42

SuikastÃ§Ä± polisin FETÃ–'cÃ¼ aÄŸabeyi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis meslek yÃ¼ksekokulundaki aÄŸabeyi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda saldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki imamÄ± olduÄŸu ileri sürülen Süleyman Ergen ve 6 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer ÅŸüphelilerin AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir'de bulunan akrabalarÄ± ve okul arkadaÅŸlarÄ± olduklarÄ± öÄŸrenildi.

DAHA ÖNCE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Süleyman Ergen'in 2012-1014 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun imamÄ± olduÄŸu ve AltÄ±ntaÅŸ'a ders verdiÄŸi iddia edildi. Ergen'in kardeÅŸi Mustafa Ergen de kÄ±sa süre önce mali ÅŸube ekiplerinin düzenlediÄŸi FETÖ operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.