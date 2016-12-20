Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rganÄ±n annesi bakÄ±n ne demiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä±nÄ±n annesinin 'Benim evladÄ±m bunu yapabilir mi, bunu nasÄ±l yapar?' diye ÅŸoka girdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin, saldÄ±rganÄ±n AydÄ±n'Ä±n Söke ilçesinde ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallesi, mezun olduÄŸu okulu ve arkadaÅŸ çevresinde geniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor. Ailenin apartman komÅŸusu "Annesi ÅŸoktaydÄ±. 'Benim evladÄ±m bunu yapabilir mi, bunu nasÄ±l yapar' dedi" diye konuÅŸtu.

ARAÅžTIRMALAR DERÄ°NLEÅžÄ°YOR

AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Büyükelçi Karlov'a, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Söke ilçesindeki araÅŸtÄ±rmalar derinleÅŸtiriliyor.

ARKADAÅž ÇEVRESÄ° DE SORGULANIYOR

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, saldÄ±rgan ve ailesi hakkÄ±nda komÅŸularÄ±ndan bilgi alÄ±rken, zanlÄ±nÄ±n mezun olduÄŸu Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesinde de araÅŸtÄ±rma yapÄ±yor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±na ait belgeleri inceleyen ekipler, okul yÄ±llarÄ±ndaki arkadaÅŸ çevresini de sorguluyor.SaldÄ±rganÄ±n liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayÄ±nca polislik sÄ±navlarÄ±na girdiÄŸi belirtildi.AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke'de 2014 yÄ±lÄ±nda FETÖ'ye ait Körfez Dershanesi'nde sÄ±navlara hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.SaldÄ±rganÄ±n olay sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan annesi Hamdiye AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ise Söke Emniyet MüdürlüÄŸünde verdiÄŸi ilk ifadede oÄŸlunun kapatÄ±lan Körfez Dershanesi'ne gittiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddettiÄŸi, olayÄ±n ÅŸokunda olduÄŸu ve sÄ±klÄ±kla bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

TÜM BAÄžLANTILARI ARAÅžTIRILIYOR

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda bulunduÄŸu 2012-2014'teki öÄŸrencilik dönemi de Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince detaylÄ± ÅŸekilde inceleniyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±ndan itibaren tüm baÄŸlantÄ±larÄ± sorgulanÄ±yor.Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre saldÄ±rganÄ±n, KuÅŸadasÄ± ilçesinde FETÖ'nün kapatÄ±lan okulunda yöneticilik yapan ve darbe giriÅŸimi sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±lan dayÄ±sÄ± Hasan F'nin yönlendirmesiyle polis olduÄŸu, FETÖ'nün firari iÅŸ adamÄ± Åžahin Ä°lgi'den burs aldÄ±ÄŸÄ±' gibi iddialar araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

"MAHALLEYE 3 YIL ÖNCE GELDÄ°LER"

Çeltikçi Mahallesi'nin MuhtarÄ± Önder AÅŸçÄ± saldÄ±rganÄ±n ailesinin mahalleye 3 yÄ±l önce taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak resmi kayÄ±tlarÄ±nÄ± 26 Ekim'de yaptÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini söyledi.Ailenin diÄŸer fertleriyle ilgili olumsuz yaklaÅŸÄ±mlarla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AÅŸçÄ±, "Anne ve babasÄ± bir süre önce emekli olmuÅŸlar. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren çocuklarÄ±nÄ± da çok iyi tanÄ±yan yok çünkü 2,5-3 yÄ±ldÄ±r buralarda deÄŸil. KomÅŸularÄ± da bu ailenin çocuÄŸunun böyle bir saldÄ±rÄ±yÄ± nasÄ±l gerçekleÅŸtirebileceÄŸine hayret ediyorlar" diye konuÅŸtu.AÅŸçÄ±, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n içine kapanÄ±k olduÄŸunu duyduÄŸunu belirterek, birkaç ay evvel izne gelen saldÄ±rganÄ±n DiyarbakÄ±r'a geçici görevle gönderildiÄŸi, daha sonra Ankara'ya döndüÄŸü bilgisini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, lise yÄ±llarÄ±nda FETÖ'nün kapatÄ±lan eÄŸitim kurumlarÄ±ndan Körfez Dershanesi'ne gittiÄŸi yönünde yakÄ±n çevresinden duyumlar bulunduÄŸunu kaydetti.

"ANKARA'DA KALMAK Ä°STEMÄ°Åž"

EÅŸiyle saldÄ±rganÄ±n annesinin aynÄ± tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yeni Cami Mahallesi MuhtarÄ± Hüseyin Yörük de aileyi uzun yÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Mert'in çocukluÄŸunu bildiklerini, 7-8 yÄ±ldÄ±r hiç görmediklerini ifade eden Yörük, "Annesi ile eÅŸim zaman zaman konuÅŸuyordu. ÇocuÄŸunun okulunda ilk 3'e girdiÄŸini, o nedenle okulu bitirince AydÄ±n ya da Ä°zmir'e tayinini almak istediÄŸini anlatÄ±rdÄ±. Sadece annesi buraya gelmesini çok istemiÅŸ ancak o Ankara'da kalmÄ±ÅŸ. Annesi yÄ±llarca fabrikada çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha önceki bir evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± vardÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

"ANNESÄ° ÅžOKA GÄ°RDÄ°"

SaldÄ±rganÄ±n ailesinin apartmandaki komÅŸularÄ±ndan Fatih Örsçelik de saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binaya polis ekiplerinin geldiÄŸini, saldÄ±rganÄ±n annesine aÅŸaÄŸÄ± indirilirken eÅŸlik ettiÄŸini anlattÄ±.Örsçelik, ÅŸöyle konuÅŸtu:"KadÄ±n ÅŸoktaydÄ±, 'Benim evladÄ±m bunu yapabilir mi, bunu nasÄ±l yapar?' dedi. BabasÄ±nÄ± görmedim. Çok kötü durumdaydÄ±, aile periÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren çocuklarÄ±yla hiç denk gelmedim ama ailesi emekçi insanlar. YanlarÄ±nda kalan kÄ±zlarÄ±nÄ±n çocuÄŸuna bakÄ±yorlardÄ±. Aile, polisler ilk geldiÄŸinde saldÄ±rÄ±yÄ± yapan çocuklarÄ±nÄ±n ölü ele geçirildiÄŸini duymamÄ±ÅŸtÄ±."Apartman sakinleri, saldÄ±rÄ±yÄ± komÅŸularÄ±nÄ±n oÄŸlunun gerçekleÅŸtirmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürmesinin ardÄ±ndan ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.