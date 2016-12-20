Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 20:19

SuikastÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi serginin sahibi ilk kez konuÅŸtu


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi suikastÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi serginin sahibi, Timur Ã–zkan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi suikastÄ±n düzenlendiÄŸi serginin sahibi, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Rusya'da Türkçe yayÄ±n yapan Gazetem Gazetesi'ne röportaj veren gezgin ve fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Timur Özkan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, olaydan derin üzüntü duyduÄŸunu söyledi.

"Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERE KATKI OLUR DÄ°YE DÜZENLEDÄ°K"

Özkan, "Biz, Türkiye ve Rusya'nÄ±n iliÅŸkilerini küçük bir katkÄ± olur diye sergiyi organize ettik. Ama maalesef en kötüsü oldu üzüntümüz büyük.Büyükelçi ev gezmesine gelmiÅŸ gibiydi. Yüzü gülüyordu.Sevenlerine, ailesine ve Rus halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.

"HALEN YAÅžADIKLARIMIN ETKÄ°SÄ°NDEYÄ°M"

Halen yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n etkisinde olduÄŸunu da ifade eden Özkan, o anlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"Bir süre önce Moskova'da Türkiye resimleriyle ilgili Rus Türk Ä°ÅŸadamlarÄ± BirliÄŸi'nin (RTÄ°B) sponsorluÄŸunda bir sergi açtÄ±m. Onun devamÄ± olarak da Ankara'da Rusya fotolarÄ±nÄ± yayÄ±nlayalÄ±m dedik. Çankaya Belediyesi de salon tahsisinde bulundu ve bu sergiyi organize ettik."

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