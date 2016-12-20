Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 20:24

O okullar TÃ¼rkiye'ye devredilecek


Gabon'da faaliyet gÃ¶steren FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullar TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na devredilecek.

TMV BaÅŸkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkedeki FETÖ varlÄ±klarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin hükümet yetkilileriyle mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.Yavuz, FETÖ okullarÄ±nÄ±n devralÄ±nmasÄ± ile milletimizin alÄ±n teri olan bu kurumlarÄ±n gerçek iÅŸlevine döndüÄŸünü dile getirerek, "Türkiye Gabon dostluÄŸu eÄŸitim alanÄ±nda yeni bir gelecek inÅŸa edecek." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

MUTABAKAT Ä°MZALANDI

Devir için mutabakat zabtÄ±, Türkiye Maarif VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Dr. Yavuz ile Gabon Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mme Lucie Akalane arasÄ±nda imzalandÄ±.Dr. Yavuz, TMV heyeti olarak Gabon Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Bongo Ondimba'ya, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n özel mektubunu da sunduklarÄ±nÄ± belirtti.Ä°mza töreninde Türkiye Maarif VakfÄ± Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu, Türkiye Cumhuriyeti Libreville Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Gölder hazÄ±r bulundu.

8 ÜLKE KATILDI

Gabon'da FETÖ'ye ait ilkokul, orta okul ve lise seviyelerinde üç okul ve 200 öÄŸrenci bulunuyor.Bu anlaÅŸmayla TMV, 8 Afrika ülkesi ile FETÖ okullarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin mutabakat saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu. Daha önce Gine'de 5, Çad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5 ve Nijer'de 5 okulun devri için anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.