O okullar TÃ¼rkiye'ye devredilecek

Gabon'da faaliyet gÃ¶steren FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullar TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na devredilecek.

TMV BaÅŸkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkedeki FETÖ varlÄ±klarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin hükümet yetkilileriyle mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.Yavuz, FETÖ okullarÄ±nÄ±n devralÄ±nmasÄ± ile milletimizin alÄ±n teri olan bu kurumlarÄ±n gerçek iÅŸlevine döndüÄŸünü dile getirerek, "Türkiye Gabon dostluÄŸu eÄŸitim alanÄ±nda yeni bir gelecek inÅŸa edecek." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

MUTABAKAT Ä°MZALANDI

Devir için mutabakat zabtÄ±, Türkiye Maarif VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Dr. Yavuz ile Gabon Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mme Lucie Akalane arasÄ±nda imzalandÄ±.Dr. Yavuz, TMV heyeti olarak Gabon Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Bongo Ondimba'ya, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n özel mektubunu da sunduklarÄ±nÄ± belirtti.Ä°mza töreninde Türkiye Maarif VakfÄ± Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu, Türkiye Cumhuriyeti Libreville Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Gölder hazÄ±r bulundu.

8 ÜLKE KATILDI

Gabon'da FETÖ'ye ait ilkokul, orta okul ve lise seviyelerinde üç okul ve 200 öÄŸrenci bulunuyor.Bu anlaÅŸmayla TMV, 8 Afrika ülkesi ile FETÖ okullarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin mutabakat saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu. Daha önce Gine'de 5, Çad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5 ve Nijer'de 5 okulun devri için anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.