Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 20:25

Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶rneÄŸine az rastlanacak bir olay yaÅŸandÄ±


DÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan suikastÄ±n ardÄ±ndan Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m polisler kimlik kartÄ± taktÄ±.

Avrasya Tüneli'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Tören alanÄ±na çÄ±kan bütün yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Törene katÄ±lanlar iki ayrÄ± arama noktasÄ±nda üzerleri elle arandÄ±ktan sonra xray cihazÄ±ndan geçirilerek tören alanÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÖZEL HAREKAT POLÄ°SLERÄ° DE KÄ°MLÄ°K KARTI TAKTI

Törende sivil ve resmi üniformalÄ±, istisnasÄ±z tüm polisler kimlik kartÄ± taktÄ±.Hatta daha önce örneÄŸine az rastlanÄ±r bir ÅŸekilde, kürsü arkasÄ±nda üniformalÄ± ve uzun namlulu silahlarÄ±yla görev yapan Özel Harekat Polisleri de kimlik kartÄ± taktÄ±. Kartta kimlik yanÄ±nda, sicil numarasÄ± da yer aldÄ±.

 

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.