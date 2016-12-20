Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶rneÄŸine az rastlanacak bir olay yaÅŸandÄ±

DÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan suikastÄ±n ardÄ±ndan Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m polisler kimlik kartÄ± taktÄ±.
Avrasya Tüneli'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Tören alanÄ±na çÄ±kan bütün yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Törene katÄ±lanlar iki ayrÄ± arama noktasÄ±nda üzerleri elle arandÄ±ktan sonra xray cihazÄ±ndan geçirilerek tören alanÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÖZEL HAREKAT POLÄ°SLERÄ° DE KÄ°MLÄ°K KARTI TAKTI
Törende sivil ve resmi üniformalÄ±, istisnasÄ±z tüm polisler kimlik kartÄ± taktÄ±.Hatta daha önce örneÄŸine az rastlanÄ±r bir ÅŸekilde, kürsü arkasÄ±nda üniformalÄ± ve uzun namlulu silahlarÄ±yla görev yapan Özel Harekat Polisleri de kimlik kartÄ± taktÄ±. Kartta kimlik yanÄ±nda, sicil numarasÄ± da yer aldÄ±.