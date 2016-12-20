Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 20:31

SuikastÃ§Ä± polisin evinden o kitaplar Ã§Ä±ktÄ±


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä±nÄ±n evinden FETÃ– ve El Kaide'ye iliÅŸkin kitaplar Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n evinde yapÄ±lan aramada FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) ve El Kaide'ye iliÅŸkin kitaplar bulundu. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis okuluna giriÅŸinde referans olarak gösterdiÄŸi iki üst düzey emniyet görevlisinin ise FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraç edildikleri öÄŸrenildi.

FETÖ VE EL KAÄ°DE KÄ°TAPLARI

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ankara'nÄ±n Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yapÄ±lan aramada, FETÖ ve El Kaide'ye iliÅŸkin kitaplar bulundu.AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± daire, aramanÄ±n ardÄ±ndan mühürlenmiÅŸti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi olarak evin önünde bekleyiÅŸi sürerken, apartman sakinleri dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin içeri giriÅŸine izin verilmiyor.

REFARANS GÖSTERDÄ°ÄžÄ° EMNÄ°YETÇÄ°LER Ä°HRAÇ EDÄ°MÄ°Åž

Öte yandan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis okuluna giriÅŸinde referans olarak gösterdiÄŸi iki üst düzey emniyet görevlisinin FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraç edildikleri öÄŸrenildi.

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El Bab

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