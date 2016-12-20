Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 20:54

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini Ã¶rtmez dedi


Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, dÃ¼n akÅŸam suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikasta iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. SuikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'a iliÅŸkin BozdaÄŸ, "Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini, kirli baÄŸlantÄ±larÄ± asla örtmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Bakan BozdaÄŸ, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Adli ve idari tahkikat devam etmektedir ve saldÄ±rganÄ±n bütün baÄŸlantÄ±larÄ± ortaya çÄ±kacaktÄ±r bundan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n. Bunlar Türkiye-Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere atÄ±lmÄ±ÅŸ bir kurÅŸundur, böylesi provokasyonlarla iki güçlü ülkeye rota tayin etmek mümkün deÄŸildir.

"BÜYÜK BÄ°R Ä°FTÄ°RA"

Türk polisinin bu suikastÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸ gibi göstermek büyük bir iftira ve saygÄ±sÄ±zlÄ±k. Bu bir terör eylemidir. Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini ve kirli baÄŸlantÄ±larÄ± asla örtmez.Özveriyle görevini yapan polislerimizi suçlamayÄ± haksÄ±zlÄ±k olarak görürüz.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.