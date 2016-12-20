Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini Ã¶rtmez dedi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, dÃ¼n akÅŸam suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikasta iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. SuikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'a iliÅŸkin BozdaÄŸ, "Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini, kirli baÄŸlantÄ±larÄ± asla örtmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Bakan BozdaÄŸ, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Adli ve idari tahkikat devam etmektedir ve saldÄ±rganÄ±n bütün baÄŸlantÄ±larÄ± ortaya çÄ±kacaktÄ±r bundan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n. Bunlar Türkiye-Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere atÄ±lmÄ±ÅŸ bir kurÅŸundur, böylesi provokasyonlarla iki güçlü ülkeye rota tayin etmek mümkün deÄŸildir.

"BÜYÜK BÄ°R Ä°FTÄ°RA"

Türk polisinin bu suikastÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸ gibi göstermek büyük bir iftira ve saygÄ±sÄ±zlÄ±k. Bu bir terör eylemidir. Polis kÄ±yafeti giyiyor olmasÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸini ve kirli baÄŸlantÄ±larÄ± asla örtmez.Özveriyle görevini yapan polislerimizi suçlamayÄ± haksÄ±zlÄ±k olarak görürüz.