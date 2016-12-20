Berlin'deki facia kazada flaÅŸ geliÅŸme

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de yaÅŸanan 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 18'i aÄŸÄ±r 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± tÄ±r kazasÄ± sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ± delil serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Die Welt'in güvenlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, Alman polisi, Berlin'de bir pazar yerine TIR sürüp 12 kiÅŸinin ölümüne neden olduÄŸu gerekçesiyle dün akÅŸam gözaltÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Naved B.'nin saldÄ±rgan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

GERÇEK SUÇLU YAKALANAMADI

Söz konusu habere göre üst düzey bir polis yetkilisi, "YanlÄ±ÅŸ adamÄ± yakaladÄ±k" ifadelerini kullandÄ±. AynÄ± yetkili, "Gerçek suçlu silahlÄ± ve serbest, saldÄ±rgan halen yeni bir zarar verebilir" diye konuÅŸtu.

MERKEL'Ä°N AÇIKLAMASI

BaÅŸbakan Angela Merkel, "Olay henüz tam aydÄ±nlatÄ±lmadÄ± ama tüm bilgiler 'terör' saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor" dedi.Merkel, 'zanlÄ±nÄ±n koruma veya sÄ±ÄŸÄ±nma arayan bir göçmen çÄ±kmasÄ± halinde bunu sineye çekmenin çok zor olacaÄŸÄ±nÄ±' söyledi.Alman baÅŸbakan kiÅŸinin yasalar önünde en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.