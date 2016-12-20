Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/12/2016 21:02

Berlin'deki facia kazada flaÅŸ geliÅŸme


Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de yaÅŸanan 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 18'i aÄŸÄ±r 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± tÄ±r kazasÄ± sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ± delil serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Die Welt'in güvenlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, Alman polisi, Berlin'de bir pazar yerine TIR sürüp 12 kiÅŸinin ölümüne neden olduÄŸu gerekçesiyle dün akÅŸam gözaltÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Naved B.'nin saldÄ±rgan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

GERÇEK SUÇLU YAKALANAMADI

Söz konusu habere göre üst düzey bir polis yetkilisi, "YanlÄ±ÅŸ adamÄ± yakaladÄ±k" ifadelerini kullandÄ±. AynÄ± yetkili, "Gerçek suçlu silahlÄ± ve serbest, saldÄ±rgan halen yeni bir zarar verebilir" diye konuÅŸtu.

MERKEL'Ä°N AÇIKLAMASI

BaÅŸbakan Angela Merkel, "Olay henüz tam aydÄ±nlatÄ±lmadÄ± ama tüm bilgiler 'terör' saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor" dedi.Merkel, 'zanlÄ±nÄ±n koruma veya sÄ±ÄŸÄ±nma arayan bir göçmen çÄ±kmasÄ± halinde bunu sineye çekmenin çok zor olacaÄŸÄ±nÄ±' söyledi.Alman baÅŸbakan kiÅŸinin yasalar önünde en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.