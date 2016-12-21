Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 07:35

El-Bab operasyonunda TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ± yaralÄ±lar var

El Bab operasyonu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼en El-Bab operasyonunda TÃ¼rk askerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da 6 asker yaralandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Yaralanan 6 asker, saldÄ±rÄ± bölgesinden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen zÄ±rhlÄ± ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey SÄ±hhi Tahliye noktasÄ±na getirildi. Burada 6 ayrÄ± ambulansa alÄ±nan yaralÄ± askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu hem Kilis’te, hemde EL-Bab bölgesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

 
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.