El-Bab operasyonunda TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ± yaralÄ±lar var

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼en El-Bab operasyonunda TÃ¼rk askerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da 6 asker yaralandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Yaralanan 6 asker, saldÄ±rÄ± bölgesinden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen zÄ±rhlÄ± ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey SÄ±hhi Tahliye noktasÄ±na getirildi. Burada 6 ayrÄ± ambulansa alÄ±nan yaralÄ± askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu hem Kilis’te, hemde EL-Bab bölgesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.