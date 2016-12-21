Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 08:06

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Andrey Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÃ– var dedi

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, hem TÃ¼rkiye'nin hem de Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafÄ±nÄ±n talep ettiÄŸi görüÅŸmenin baÅŸÄ±nda Kerry, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarÄ±nÄ±, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile de bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdiÄŸini ifade ettiÄŸi ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ilettiÄŸi bildirildi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede, dün yaÅŸanan elim olaydan Türkiye'nin de büyük üzüntü duyduÄŸunu ve Lavrov ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varÄ±ÅŸÄ±nÄ± beklemekte olduÄŸunu belirtti.

ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede, saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÖ olduÄŸunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nÄ±n bildiÄŸini Kerry'e anlattÄ± ve saldÄ±rgan hakkÄ±nda kendisiyle bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

GörüÅŸmede daha sonra, Moskova'da gerçekleÅŸtirilen Suriye konulu üçlü toplantÄ± gündeme geldi ve ÇavuÅŸoÄŸlu toplantÄ± sonunda yapÄ±lan ortak açÄ±klamanÄ±n toplantÄ±da ele alÄ±nan temel hususlarÄ± yansÄ±tmakta olduÄŸunu ifade etti.Kerry'nin sorusu üzerine ÇavuÅŸoÄŸlu KÄ±brÄ±s baÄŸlamÄ±ndaki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda da muhatabÄ±na bilgi verdi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.