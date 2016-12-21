Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Andrey Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÃ– var dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, hem TÃ¼rkiye'nin hem de Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafÄ±nÄ±n talep ettiÄŸi görüÅŸmenin baÅŸÄ±nda Kerry, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarÄ±nÄ±, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile de bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdiÄŸini ifade ettiÄŸi ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ilettiÄŸi bildirildi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede, dün yaÅŸanan elim olaydan Türkiye'nin de büyük üzüntü duyduÄŸunu ve Lavrov ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varÄ±ÅŸÄ±nÄ± beklemekte olduÄŸunu belirtti.

ÇavuÅŸoÄŸlu, görüÅŸmede, saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÖ olduÄŸunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nÄ±n bildiÄŸini Kerry'e anlattÄ± ve saldÄ±rgan hakkÄ±nda kendisiyle bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

GörüÅŸmede daha sonra, Moskova'da gerçekleÅŸtirilen Suriye konulu üçlü toplantÄ± gündeme geldi ve ÇavuÅŸoÄŸlu toplantÄ± sonunda yapÄ±lan ortak açÄ±klamanÄ±n toplantÄ±da ele alÄ±nan temel hususlarÄ± yansÄ±tmakta olduÄŸunu ifade etti.Kerry'nin sorusu üzerine ÇavuÅŸoÄŸlu KÄ±brÄ±s baÄŸlamÄ±ndaki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda da muhatabÄ±na bilgi verdi.