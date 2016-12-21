CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mÃ¼jdelediÄŸi dev projenin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu

Avrasya TÃ¼neli'nin ardÄ±ndan 3. HavalimanÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamada bulundu.

Türkiye'nin merakla beklediÄŸi projelerden biri olan Avrasya Tüneli dün vatandaÅŸlarÄ±n coÅŸkulu kutlamalarÄ±yla açÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n bir baÅŸka önemi de yÄ±llarca proje üzerinde çalÄ±ÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o gün doÄŸum günü olmasÄ±ydÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸta bir de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum günüyle ilgili bir detay ortaya çÄ±ktÄ±.

3. HAVALÄ°MANI ERDOÄžAN'IN DOÄžUM GÜNÜNDE AÇILACAK

Kürsüye çÄ±kan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°nÅŸallah yeni havalimanÄ±mÄ±zÄ± 2018'in ÅŸubat ayÄ±nda, 26 Åžubat'ta devreye almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi. BilindiÄŸi üzere 26 Åžubat CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum günü. Böylece YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra bir baÅŸka büyük projenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± da ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum gününe denk gelmiÅŸ oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALÄ°MANI OLACAK

Temeli Haziran 2014'te atÄ±lan yeni havalimanÄ±, tüm etaplar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ± olacak.