Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 09:08

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mÃ¼jdelediÄŸi dev projenin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu


Avrasya TÃ¼neli'nin ardÄ±ndan 3. HavalimanÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamada bulundu.

Türkiye'nin merakla beklediÄŸi projelerden biri olan Avrasya Tüneli dün vatandaÅŸlarÄ±n coÅŸkulu kutlamalarÄ±yla açÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n bir baÅŸka önemi de yÄ±llarca proje üzerinde çalÄ±ÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o gün doÄŸum günü olmasÄ±ydÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸta bir de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum günüyle ilgili bir detay ortaya çÄ±ktÄ±.

3. HAVALÄ°MANI ERDOÄžAN'IN DOÄžUM GÜNÜNDE AÇILACAK

Kürsüye çÄ±kan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°nÅŸallah yeni havalimanÄ±mÄ±zÄ± 2018'in ÅŸubat ayÄ±nda, 26 Åžubat'ta devreye almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi. BilindiÄŸi üzere 26 Åžubat CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum günü. Böylece YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra bir baÅŸka büyük projenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± da ErdoÄŸan'Ä±n doÄŸum gününe denk gelmiÅŸ oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALÄ°MANI OLACAK

Temeli Haziran 2014'te atÄ±lan yeni havalimanÄ±, tüm etaplar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ± olacak.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.