KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun PM adayÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun PM Ã¼yesi adayÄ± Prof. Dr. Ä°ÅŸtar GÃ¶zaydÄ±n SavaÅŸÄ±r da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Doç. Dr. Fatih Gürsul'un ardÄ±ndan PM üyesi adayÄ± Prof. Dr. Ä°ÅŸtar GözaydÄ±n SavaÅŸÄ±r da FETÖ'den gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavaÅŸÄ±r, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bizzat aday göstermesine raÄŸmen delegelerce seçilmemiÅŸti.

4 Ä°LDE EÅž ZAMANLI OPERASYON

GüneÅŸ'in haberine göre; Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°zmir, Ä°stanbul, Manisa ve Adana'da bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kapatÄ±lan Gediz Üniversitesi'nde çalÄ±ÅŸan ve haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 33 kiÅŸiden 14'ü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÖ TOPLANTISI DÜZENLEMÄ°ÅžTÄ°

GözaltÄ±na alÄ±nan bu kiÅŸiler arasÄ±nda, 15 Temmuz sonrasÄ± Gediz Üniversitesi'ndeki öÄŸretim üyeliÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Prof. Dr. Ä°ÅŸtar GözaydÄ±n SavaÅŸÄ±r da yer aldÄ±. Ä°ÅŸtar GözaydÄ±n SavaÅŸÄ±r, FetullahçÄ± Terör Örgütü elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in onursal baÅŸkanÄ± olduÄŸu Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen Abant Platformu ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n resmi çaÄŸÄ±rÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunmuÅŸ ve toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

DELEGELER PM ÜYESÄ° YAPMAMIÅžTI

Prof. Dr. Ä°ÅŸtar GözaydÄ±n SavaÅŸÄ±r, CHP Parti Meclisi seçiminde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun anahtar listesinde yer almÄ±ÅŸ, ancak delege tarafÄ±ndan üstü çizilince seçilememiÅŸti. Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ä°stanbul Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan, ancak Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak görev yapmayÄ± sürdüren Doç. Dr. Fatih Gürsul da Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ÜNÄ°VERSÄ°TE KURUCUSU TUTUKLU

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Ayhan YÄ±lmaz'Ä±n, kapatÄ±lan Gediz Üniversitesi'ne yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha önce 101 zanlÄ± yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda kapatÄ±lan üniversitenin kurucu üyelerinden TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Küçükbay tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

ByLock'ÇULAR TEK TEK YAKALANIYOR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen kara, deniz ve hava kuvvetlerinde görevli 280'i subay, 250'si de astsubay olan 530 askerden yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 260'a yükseldi. 58 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak yürütülen operasyon, tüm "ByLock"çular yakalanÄ±ncaya kadar sürecek. Bu arada, soruÅŸturmada adÄ± geçen 3 kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu, 30'unun ise FETÖ ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.