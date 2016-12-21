SuikastÃ§Ä± polisin kaldÄ±ÄŸÄ± 214 numaralÄ± odayla ilgili gizem sÃ¼rÃ¼yor

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rganÄ±n 214 numaralÄ± odada kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ancak odayla ilgili gizem Ã§Ã¶zÃ¼lebilmiÅŸ deÄŸil.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren 2.5 yÄ±llÄ±k polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, olay yerine yürüme mesafesindeki otelin 214 numaralÄ± odasÄ±nÄ± 14 AralÄ±k'ta rezerve ettiÄŸi öÄŸrenildi. Bu tarih, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, Karlov'un 19 AralÄ±k'ta sergiye katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± önceden öÄŸrendiÄŸini ortaya koydu.ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ndeki bir baÅŸka etkinliÄŸe katÄ±larak keÅŸif yapan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n neden canlÄ± yakalanmadÄ±ÄŸÄ± da tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n tabancasÄ±ndaki ÅŸarjörle birlikte iki ÅŸarjör mermisi daha olduÄŸu bildirildi.

14 ARALIK'TA REZERVASYON

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren 2.5 yÄ±llÄ±k polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'la ilgili soru iÅŸaretleri aydÄ±nlanmaya baÅŸlÄ±yor. AlÄ±nan bilgiye göre AltÄ±ntaÅŸ, ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ne çok yakÄ±n mesafede bulunan oteli 14 AralÄ±k'ta telefonla arayarak eylem günü için rezervasyon yaptÄ±rdÄ±.

15 ARALIK'TA KEÅžÄ°F YAPMIÅž

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n rezervasyondan bir gün sonra 15 AralÄ±k'ta Keçiören'den taksiyle ÇSM'nin hemen yanÄ±ndaki Ankara Sanayi OdasÄ±'nÄ±n önüne geldiÄŸi, daha sonra da Çankaya fotoÄŸraflarÄ± sergisini gezdiÄŸi, polis kimliÄŸiyle içeriye rahatça girip giremeyeceÄŸini kontrol edip keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

EVÄ°NDEN OTELE GELDÄ°

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi 19 AralÄ±k'ta nöbet istirahat izninde olduÄŸu, 11.45 sÄ±ralarÄ±nda Keçiören Kalaba'daki adresine bir taksi istediÄŸi öÄŸrenildi. AltÄ±ntaÅŸ, taksiciden rezervasyon yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± otele gitmeyi istedi. Taksici, otele doÄŸru yanaÅŸÄ±rken AltÄ±ntaÅŸ taksiciye biraz daha aÅŸaÄŸÄ± taraftaki, "Ankara Sanayi OdasÄ± önünde inmek istiyorum" dedi. Daha sonrasÄ±nda 32 TL tutan ödeme tutarÄ±na karÅŸÄ±n 35 TL veren AltÄ±ntaÅŸ, paranÄ±n üzerini istemeyerek otele giriÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n yanÄ±nda küçük bir valizle takÄ±m elbisesi bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

214 NO'LU ODA

Üzerinde kot pantalon ve mont bulunan AltÄ±ntaÅŸ, otele giderek 214 numaralÄ± odaya yerleÅŸti. Otel odasÄ±nda üzerini deÄŸiÅŸtirerek saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanan AltÄ±ntaÅŸ, daha sonra ÇSM'ye gitti. KapÄ±daki X-ray cihazÄ±nÄ± kullanmayan AltÄ±ntaÅŸ, kendisini uyaran görevlilere polis kimliÄŸini gösterip içeriye girdi. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan arama yapÄ±lan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ± mühürlendi.

GÄ°YDÄ°ÄžÄ° TAKIM ELBÄ°SEYÄ° AYNI SABAH SATIN ALMIÅž

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, 19 AralÄ±k sabahÄ± otele gelmeden önce giydiÄŸi takÄ±m elbiseyi satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

OTEL ODASINDA 2 ÖRGÜTE AÄ°T KÄ°TAP

Otel odasÄ±nda yapÄ±lan aramada AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cihatla ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± el yazÄ±sÄ± bazÄ± notlarÄ± ile El Kaide ve cihat fikri ile iliÅŸkili kitaplar bulundu. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n evinde yapÄ±lan aramada da FETÖ ve El Kaide'ye iliÅŸkin kitaplar bulundu.

ÜÇ ÅžARJÖRÜ VARDI

AltÄ±ntaÅŸ, salona girdikten sonra Karlov'un konuÅŸmasÄ±nÄ± bekledi. Koruma sanÄ±lan AltÄ±ntaÅŸ, Karlov kürsüye geldiÄŸinde de tam arkasÄ±na geçti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi 19.05 sÄ±ralarÄ±nda, silahÄ±nÄ± ilk çektiÄŸinde dokuz el ateÅŸ etti. Karlov'u sÄ±rtÄ±ndan vurup yere düÅŸtükten sonra bedenine ateÅŸ eden AltÄ±ntaÅŸ, daha sonra havaya ateÅŸ açtÄ±. AltÄ±ntaÅŸ, bu sÄ±rada Arapça, "Beni buradan ancak ölüm alÄ±r" dedi. Salondakilere dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kma izni veren AltÄ±ntaÅŸ, "Beni buradan ancak ölüm alÄ±r" diye baÄŸÄ±rdÄ±.AltÄ±ntaÅŸ eylem sÄ±rasÄ±nda NATO standartlarÄ±nda 9x19 kalibre, ÅŸarjör kapasitesi 15+1, 18+1, 20+1 olarak deÄŸiÅŸen Canik marka beylik silahÄ±nÄ± kullandÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n tabancasÄ±ndaki ÅŸarjörle birlikte iki ÅŸarjör mermisi olduÄŸu belirtildi.

"BURADAN SAÄž ÇIKMAM"

Jonh F. Kennedy Caddesi'nde görevli trafik polislerinin ilk müdahaleyi yaptÄ±ÄŸÄ± olayda AltÄ±ntaÅŸ, "teslim ol" çaÄŸrÄ±sÄ±na "Buradan saÄŸ çÄ±kmam" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. OlayÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada AltÄ±ntaÅŸ, etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU DA POLÄ°S AMÄ°RLERÄ°NE SALDIRGANIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜÄžÜNÜ SORMUÅž

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saÄŸ ele geçirilmesi, saldÄ±rganÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± daha kÄ±sa zamanda aydÄ±nlatabilecekti. Operasyonu ÇSM'nin önünde takip eden Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun da bu durumu polis amirlerine sorduÄŸu öÄŸrenildi. Operasyonu, iki özel harekât polisinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

BÜYÜKELÇÄ° KORUMA TALEBÄ°NDE BULUNMAMIÅž

Ankara'da sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu vefat eden Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, etkinliklere yakÄ±n koruma almadan katÄ±lÄ±yordu. Ankara'da büyükelçilerin korunmasÄ±nda standart bir uygulama bulunmuyor. Büyükelçiliklerin çevresi, Hassas Bölgeleri Koruma Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan korunuyor. Ancak bu koruma her büyükelçilik için yapÄ±lmÄ±yor. YakÄ±n koruma ise ülkenin büyükelçisinin talebi durumunda saÄŸlanÄ±yor. ABD ile Ä°srail büyükelçiliklerinin korunmasÄ±nda sÄ±kÄ± güvenlik önlemi uygulanÄ±yor.

BERBERE EÅžÄ°YLE GÄ°TMÄ°Åž

MOSSAD korumalarÄ±, Ä°srail büyükelçisini katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her etkinlikte yakÄ±ndan koruyor. ABD Büyükelçisi'nin korumasÄ±nda, AmerikalÄ± korumalar ile Türk vatandaÅŸÄ± elçilik personeli uzman korumalar görev yapÄ±yor. Suikast sonucu vefat eden Karlov'un ayrÄ±ca Türkiye'den koruma talebinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. Karlov'un kendisini traÅŸ eden berberi Alper KocaoÄŸlu, Karlov'un 2 yÄ±ldÄ±r kendisine tÄ±raÅŸ olmaya yakÄ±n koruma almadan eÅŸi Marina Karlov ile birlikte rahat bir ÅŸekilde gelip gittiÄŸini söyledi.

18 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K RUS HEYET ANKARA'DA

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmaya Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan devam ediliyor. Rusya'dan yola çÄ±kan bir heyet öÄŸle saatlerinde Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na geldi. Rus heyette 18 kiÅŸinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Polislerinin operasyonuyla öldürülen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cesedi olay yerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AltÄ±ntaÅŸ ve Karlov'un otopsi iÅŸlemleri, Türk ve Rus ortak uzman heyetlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi.Karlov'un vücudunda 11 mermi deliÄŸi bulundu. Bunlardan ikisinin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ olabileceÄŸi, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n silahÄ±nÄ± 9 el ateÅŸlemiÅŸ olabileceÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi. Rus heyet, otopsi iÅŸleminin ardÄ±ndan suikastin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ne de gitti. Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, incelemelerini tamamlayarak ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nden ayrÄ±ldÄ±.

KAMERA GÖRÜNTÜLERÄ°NÄ° BÄ°RLÄ°KTE Ä°ZLEDÄ°LER

Heyet, daha sonra Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ne geçti. Burada suikastle ilgili kamera görüntüleri Rus heyetle birlikte izlendi. Türkiye ve Rusya, Karlov'a yönelik suikastle ilgili soruÅŸturmayÄ±, "YasadÄ±ÅŸÄ± YargÄ±sÄ±z Ä°nfazlarla Ä°lgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Otopsi Protokolü" olarak bilinen Minnesota Protokolü uyarÄ±nca ortak yürütme kararÄ± aldÄ±. Bu kapsamda dünkü otopsi ve olay yeri incelemeleri de ortak heyet tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi.