Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ ilk kez konuÅŸtu

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu patlamada saldÄ±rÄ±yla ilgili olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼, "YalnÄ±z ÅŸu var beni Ã§ok Ã¼zen benimle ilgili yalan yanlÄ±ÅŸ Ã§Ä±kan bazÄ± haberler. ÅžofÃ¶rÃ¼n parmaÄŸÄ± varmÄ±ÅŸ gibi. EÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey Ã§Ä±karsa beni idam etsinler." dedi.

Türkiye'yi yasa boÄŸan Kayseri'deki saldÄ±rÄ±da terörün hedefi olan halk otobüsünün sürücüsü H.H., ilk kez konuÅŸtu.ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kan 14 askerin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü, 55 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamada, oturduÄŸu ÅŸoför koltuÄŸunun karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan kapÄ±dan dÄ±ÅŸarÄ±ya fÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan H.H. yüzünün yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kolunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. O haldeyken yaralÄ± 3 askeri kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden H.H., tedavisinin sürdüÄŸü özel hastanedeki yataÄŸÄ±nda hain saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"DAÄž YOLUNDAN MI TALAS YOLUNDAN MI"

"Olay günü beni hareket memuru görevli arkadaÅŸlar arayÄ±p, Nizamiye'ye gitmemi söyledi. Ben de 'AÄŸabey olmaz. Hava soÄŸuk otobüsün körükleri donar yolda kalÄ±rÄ±m' dedim. Onlar da 'Bir ÅŸey olmaz, git sen' dedi. Kabul edip sabah saat 08.15 gibi Nizamiye'den içeriye giriÅŸ yaptÄ±m. Ä°lk otobüs doldu ve çarÅŸÄ±ya doÄŸru hareket etti. Sonra benim otobüsüme binmeye baÅŸladÄ±lar. ArabanÄ±n dolmasÄ±nÄ± bekledim. Sonra görevli yanÄ±ma gelip 'Tamam sen çÄ±kabilirsin' dedi. Ben de Nizamiye'den askerlerle birlikte hareket ederken iÅŸletmeyi telefonla aradÄ±m. 'DaÄŸ yolundan mÄ± Talas yolundan mÄ± gidelim?' dedim. Çünkü bizim orada 2 güzergâhÄ±mÄ±z var. Ä°ÅŸletme de bana 'Fark etmez, istersen DaÄŸ yolundan git' dedi. 'Tamam' deyip DaÄŸ yolundan gitmeye baÅŸladÄ±m.

"AÄžABEY BURADA Ä°NEBÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°M"

Rektörlük kavÅŸaÄŸÄ±na gelince bir askerimiz vardÄ±. Araç Nizamiye'den çÄ±kmadan önce o askerimiz 'AÄŸabey ailem Talas 6. Etap'a gelmiÅŸler. Tek biniÅŸlik bir biletim var. Otobüse binebilir miyim?' dedi. Ben de ona 'Ne demek. Sizler bizim canlarÄ±mÄ±zsÄ±nÄ±z. Ben seni götürmeyeceÄŸim de kimi götüreceÄŸim. Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olur mu hiç geç, bin' dedim. Asker bana tekrar 'AÄŸabey Talas'a gideceÄŸim, beni en yakÄ±n durakta indirir misin' dedi. "Geç arkaya otur" dedim. Giderken arka, orta kÄ±sÄ±mdan bir asker düÄŸmeye basÄ±p bana seslendi. 'AÄŸabey burda inebilir miyim?' dedi. Kimin bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmedim ama o askere 'Yol ortasÄ±nda olmaz. DuraÄŸa yanaÅŸÄ±yÄ±m da öyle inersin' dedim.

"TEK SÄ°VÄ°L BENDÄ°M"

Araçta tek sivil ben vardÄ±m. Ben duraktan hareket etmek üzereyken arabaya kamyon çarptÄ± sandÄ±m. Bomba olduÄŸunu bile bilmiyordum. KapÄ±nÄ±n camÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rlamÄ±ÅŸÄ±m. Bir baktÄ±m dÄ±ÅŸardayÄ±m. KoÅŸup 3 yaralÄ± askerimizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karttÄ±m. Kolumun kÄ±rÄ±k olduÄŸunu sonra fark ettim. SÄ±kÄ±ÅŸan baÅŸka bir askeri kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken kolumda bir üÅŸüme hissettim ve yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±m. Emekleyip kaldÄ±rÄ±ma çÄ±ktÄ±m. SonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum.

"VÄ°CDANEN RAHATIM KAMERA KAYITLARI ORADA"

Hareket amirliÄŸinin verdiÄŸi güzergâh dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmadÄ±m. O bahsi geçen asker Nizamiye'de bana gelip 'Benim 1 biniÅŸlik kartÄ±m var. Bunu basarsam çarÅŸÄ±dan Talas'a gidemem' deyince 'Geç arkaya otur' dedim. Yani fazla dikkat etmedim. Åžu an tam hatÄ±rlayamÄ±yorum. Nizamiye'nin giriÅŸinde 2 otobüsü yan yana yanaÅŸtÄ±rÄ±p askerlerin gelmesini bekledik. Askerler istedikleri durakta inebilirler. Ama kesinlikle yolda baÅŸka bir sivil araca binemez. Zaten otobüsün içinde güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± var. Ä°ncelenirse görülür. Ben Allah'Ä±ma güvenerek ÅŸu an ve vicdanen rahatÄ±m ki kamera kayÄ±tlarÄ± orada.

"BÖYLE BÄ°R ÅžEY ÇIKARSA BENÄ° Ä°DAM ETSÄ°NLER"

EÄŸer Nizamiye'de askerlerin arasÄ±nda sivil biri binmiÅŸ ise ona bir ÅŸey diyemem. 4 yÄ±ldÄ±r halk otobüsü kullanÄ±yorum. Allah askerlerime bunu yapanÄ± kahretsin. Ben devletime ve adalete güveniyorum. Yüzümüz ve anlÄ±mÄ±z aktÄ±r, çok ÅŸükür. YalnÄ±z ÅŸu var beni çok üzen benimle ilgili yalan yanlÄ±ÅŸ çÄ±kan bazÄ± haberler. Åžoförün parmaÄŸÄ± varmÄ±ÅŸ gibi. EÄŸer böyle bir ÅŸey çÄ±karsa beni idam etsinler. Terör belasÄ± yüzünden DoÄŸu'dan göç ettik. Halk otobüsüne yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± duyunca kardeÅŸim iÅŸ elbisesiyle hastaneye gelmiÅŸ. Hâlâ gözaltÄ±nda."