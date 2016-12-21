TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± AVM'lere sivil polisler yerleÅŸtirilecek

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle artÄ±k AVM'lerde sivil polisler de Ã§alÄ±ÅŸacak.

Son dönemlerde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri (AVM) de güvenlik önlemlerini arttÄ±rdÄ±. Bu konuda Emniyet Genel MüdürlüÄŸü ile de iÅŸbirlikleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°stinyepark Genel Müdürü UÄŸur Berk, "Bir yÄ±l önce AVM'lerde güvenlik önlemleri azaltÄ±lsÄ±n tartÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±. Ancak artÄ±k bu alana yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar da arttÄ±. AVM'lerde güvenlik özel ÅŸirketler tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor. Ancak sivil polisler de müÅŸteri gibi girip güvenlik zafiyetlerini tespit ediyor. BunlarÄ± AVM'lere rapor olarak sunuyor. Biz de bu raporlar doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz" dedi.

TERÖR SALDIRILARI AVM ZÄ°YARETLERÄ°NÄ° DÜÅžÜRÜYOR

Türkiye'deki geliÅŸmelerin sektöre etkisini deÄŸerlendiren UÄŸur Berk, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Özellikle terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu dönemde AVM ziyaret sayÄ±larÄ±nda düÅŸüÅŸ görüldü ancak ortalama sonuçlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda seneyi normal seviyelerde tamamladÄ±k. AVM'deki güvenlikçilerin alanÄ±nda uzman kiÅŸilerden seçiyoruz. Eski özel harekatçÄ±lar ve askerler tercih ediliyor. Bu geliÅŸmeler Türkiye'de maÄŸaza açmak isteyen yabancÄ± markalarÄ± da etkiledi. Eskiden yabancÄ± markalar Ä°stinyepark'ta maÄŸaza açmak için sÄ±raya girerdi. ArtÄ±k sadece yerli markalar sÄ±rada."

TURÄ°ST SAYISI DÜÅžTÜ, CÄ°RO ARTTI

Berk, ÅŸöyle konuÅŸtu: "YÄ±llÄ±k 16.5 milyon ziyaretçi sayÄ±sÄ±yla Ä°stinyepark Ä°stanbul'da lüks tüketimin en önemli merkezlerinden biri konumunda. AVM'deki turist sayÄ±sÄ± bu yÄ±l yüzde 30 düÅŸtü ancak ciro yÄ±l boyunca yüzde 4 arttÄ±. Yerli tüketici de lüks ürünlere yöneldi. Özellikle genç nüfus indirimler sayesinde lüks ürünleri tercih etti. KasÄ±m ayÄ±nda ciro bir önceki yÄ±la oranlar yüzde 15 arttÄ±."AVM'deki C&A maÄŸazasÄ±yla ilgili de bilgi veren Berk, "Bu marka Defacto bünyesine geçti ancak maÄŸaza LC Waikiki oldu" dedi.

LÄ°RAYA GEÇMEDÄ°LER AMA KURU SABÄ°TLEDÄ°LER

Son dönemlerde AVM ve perakendeciler arasÄ±nda yaÅŸanan kira tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren UÄŸur Berk, ÅŸöyle konuÅŸtu: "MarkalarÄ±n cirolarÄ± arttÄ± ama bunda kampanyalarÄ±n etkisi büyüktü. Bu yüzden de karlÄ±lÄ±klar düÅŸtü. Biz 4 ay önce kuru sabitledik. DolarÄ± 2.75 TL, Euro'yu ise 3.00 TL'ye sabitledik. Biz bu konuda her zaman markalarÄ±n yanÄ±nda olduk." Berk, Ä°zmir'de 250 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla gerçekleÅŸtirilen, Ä°zmir Ä°stinyepark'Ä±n 2018'de açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.