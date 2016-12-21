Kayseri'deki saldÄ±rÄ±da yaralanan er YÄ±lmaz Åžehit olan arkadaÅŸlarÄ±m ÅŸofÃ¶rÃ¼ uyarmÄ±ÅŸlardÄ± dedi

Kayseri'deki patlamadan yaralÄ± kurtulan er Berat YÄ±lmaz saldÄ±rÄ± gÃ¼nÃ¼yle ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Kayseri'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 20 yaÅŸÄ±ndaki er Berat YÄ±lmaz'Ä±n ilk müdahalesinin ardÄ±ndan tedavisine AdÄ±yaman Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde devam ediliyor.PatlamanÄ±n olduÄŸu gün kendisinin soÄŸuk hava nedeniyle çarÅŸÄ± iznine çÄ±kmak istemediÄŸini anlatan YÄ±lmaz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± için otobüse bindiÄŸini ifade etti.

"PATLAMA OLDUKTAN SONRA ÅžOKA GÄ°RDÄ°M"

YÄ±lmaz, "Gayet neÅŸeli bir ÅŸekilde çÄ±ktÄ±k. Her ÅŸey çok güzeldi. Ta ki o anlar yaÅŸanana kadar. Patlama olduktan sonra ÅŸoka girdim, hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum. Åžehit arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ailelerinin Allah yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun, vatan saÄŸ olsun" dedi.

"ARKADAÅžLARIM ÅžOFÖRÜ 'TAKÄ°P EDÄ°LÄ°YORUZ' DÄ°YE UYARMIÅžTI"

YÄ±lmaz, patlama öncesi ÅŸehit olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n takip edildiklerini söyleyerek otobüs ÅŸoförünü uyardÄ±klarÄ±nÄ± da belirterek ÅŸöyle dedi:"Åžehit olan arkadaÅŸlarÄ±m ÅŸoförü uyarmÄ±ÅŸlardÄ±, 'takip ediliyoruz' diye. Åžoför ise oralÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±. Biz arka tarafta oturduÄŸumuz için fazla bir ÅŸey göremedik. Biz normalde çarÅŸÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda otobüs bizi belli bir yere bÄ±rakÄ±yordu. BaÅŸka bir yerde durmasÄ± yasaktÄ±. Sivil yolcu olmadÄ±ÄŸÄ± için belli noktada bÄ±rakÄ±rdÄ± bizi."

"BÄ°Z VAR OLDUKÇA KÄ°MSE BU DEVLETÄ° YIKAMAYACAK"

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n her birinin ayrÄ± hikayesi olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, hepsinin hayallerinin yarÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Tedavisinin ardÄ±ndan askerliÄŸine devam edeceÄŸini vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Åžehit olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan niÅŸan yapacaklar vardÄ±. Bir çoÄŸunun güzel hayalleri vardÄ±. Vatan saÄŸ olsun. Allah ailelerine sabÄ±r versin, ben vatanÄ±ma, milletime hizmet etmeye devam edeceÄŸim. SaÄŸ salim ayaÄŸa kalkarak görevimin baÅŸÄ±na geçmek istiyorum. Biz vatanÄ±n evlatlarÄ±yÄ±z, biz var oldukça kimse bu devleti yÄ±kamayacak. Terörün bitmesini ve artÄ±k annelerin aÄŸlamasÄ±nÄ± istemiyorum."

ANNE VE BABA Ä°SYAN ETTÄ°

Baba Metin YÄ±lmaz ise oÄŸlunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu ifade ederek, "Allah, terörün bin türlü belasÄ±nÄ± versin. YazÄ±k deÄŸil mi? Çocuk daha 20 yaÅŸÄ±nda. Bunun gibi nice insanlar var." dedi. Anne Songül YÄ±lmaz da oÄŸlunun yaralÄ± olarak kurtulduÄŸu saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olanlar için üzüldüÄŸünü belirterek, vatanÄ± bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceÄŸini söyledi.