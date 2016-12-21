Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin suikastÃ§Ä± polis iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± tweete sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi, suikastÃ§Ä± polis memuru Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, takÄ±m elbise giyip kravat takan, kÄ±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetinde yerinde biri tarafÄ±ndan vuruldu" paylaÅŸÄ±mda bulunan Daily Mail'in olaya yaklaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

Ankara'daki sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda suikaste kurban giden Rus büyükelçinin yankÄ±larÄ± sürerken Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± bir tweet okuyucularÄ±n tepkisini çekti.

"KILIÄžI KIYAFETÄ° YERÄ°NDE BÄ°RÄ° VURDU"

SaldÄ±rgan polis memuru Mert Mevlüt AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±yafetiyle ilgili olarak Twitter hesabÄ±ndan, "Rus Büyükelçi, takÄ±m elbise giyip kravat takan, kÄ±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetinde yerinde biri tarafÄ±ndan vuruldu" paylaÅŸÄ±mda bulunan Daily Mail'in olaya yaklaÅŸÄ±mÄ± çok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

"TERÖRÄ°STLERÄ°N NE GÄ°YDÄ°KLERÄ°YLE MÄ° Ä°LGÄ°LENÄ°YORUZ"

Gazetenin paylaÅŸÄ±mÄ±na Twitter'dan yanÄ±t veren bir kiÅŸi, "Yani, ÅŸimdi de birilerini öldürdükleri zaman teröristlerin ne giydikleriyle mi ilgileniyoruz" derken, bir diÄŸer kullanÄ±cÄ± ise, "Çünkü birinin öldürüldüÄŸünü gördüÄŸümde suikastçiye 'Kimin tasarÄ±mÄ±nÄ± giyiyorsun' diye sormak isterim" yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKÄ°

Daily Mail'in yaÅŸananlarla ilgili olarak 'yanlÄ±ÅŸ' noktaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri de, "TakÄ±m elbisenin fiyatÄ±nÄ± öÄŸrenebildiniz mi? Ya da bu kadar zayÄ±f kalmak için nasÄ±l beslendiÄŸini?" sorularÄ±nÄ± yöneltti.