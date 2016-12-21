Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz ile tartÄ±ÅŸan ÅŸofÃ¶rle ilgili Ä°ETT'den ilk aÃ§Ä±klama

Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼yle kavga ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ETT''den otobÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama geldi.
Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda halk otobüsü ÅŸoförüyle 8 AralÄ±k'ta kavga ettiÄŸi anlarÄ±n görüntüleri ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Olaydan sonra özel halk otobüsü ÅŸoför Orhan Çimen, olay hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunmuÅŸ ve bu tartÄ±ÅŸma yüzünden hem iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hem de lisansÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ETT: Ä°ÅžÄ°NE SON VERÄ°LMEDÄ°
Ä°ETT tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Burak YÄ±lmaz ile tartÄ±ÅŸan otobüs ÅŸoförünün iÅŸine son verilmediÄŸi açÄ±klandÄ±.YapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi"Burak YÄ±lmaz ile ÖHO ÅŸoförü arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sonucu ilgili ÅŸoförün iÅŸine son verilmemiÅŸtir. Tahkikat süreci devam etmektedir".