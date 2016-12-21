El Bab'da Ã§atÄ±ÅŸma 4 asker ÅŸehit oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden El Bab operasyonunda 4 asker ÅŸehit oldu

Suriye'de sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAÅž militanlarÄ± ile Türk askerleri arasÄ±nda yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. ÇatÄ±ÅŸmalarda 4 asker ÅŸehit oldu, bazÄ±larÄ± aÄŸÄ±r 15 asker yaralandÄ±. En az 45 teröristin öldürüldüÄŸü, DEAÅž'a ait çok sayÄ±da mevzinin, silah yüklü araçlarÄ±n imha edildiÄŸi bilgisi geliyor. ÇatÄ±ÅŸmalar El Bab merkezde, kente hakim konumdaki eski ÅŸehir hastanesi civarÄ±nda sürüyor.

YARALI TERÖRÄ°STLERÄ° KAÇIRMAYA ÇALIÅžIYORLAR

Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre bugün sabah saatlerinden itibaren terör örgütü DEAÅž'a ait çok sayÄ±da hedef vuruluyor. Harekât neticesinde yapÄ±lan ilk tespitlere göre en az 45 DEAÅž'lÄ± terörist öldürüldü. Bölgede çok sayÄ±da DEAÅž'lÄ± teröristin de yaralÄ± olduÄŸu ve diÄŸer teröristlerce tahliye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gözleniyor.

AÄžIR YARALI ASKER ÅžEHÄ°T OLDU

El Bab ve civarÄ±nda süren çatÄ±ÅŸmalarda aÄŸÄ±r yaralanan 1 asker de kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. ÇatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 4'e, yaralÄ± sayÄ±sÄ± 11'den 15'e yükseldi. ÇatÄ±ÅŸmalarÄ±n El Bab merkezde bulunan ve uzun süredir hastane özelliÄŸini yitirip teröristlerin barÄ±nma ve silah/cephane deposu haline getirdiÄŸi büyükÅŸehir hastanesi civarÄ±nda sürdüÄŸü bildiriliyor. Hastanenin bulunduÄŸu bölgenin teröristlerce yoÄŸun ÅŸekilde korunduÄŸu ve El Bab'a hakim bir tepede bulunduÄŸu belirtiliyor.

TERÖRÄ°STLERÄ°N KALESÄ° GÄ°BÄ°... KONTROL SAÄžLANIYOR

DEAÅž'Ä±n sözde kalesi haline getirdiÄŸi eski ÅŸehir hastanesi civarÄ±nda yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Teröristlerin yuvasÄ± haline gelen hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor. Hastanenin bulunduÄŸu hakim tepenin alÄ±nmasÄ± durumunda teröristlerin El Bab'taki hakimiyeti büyük ölçüde kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Bu nedenle teröristlerin burayÄ± vermemek için yoÄŸun ÅŸekilde canlÄ± bomba ve patlayÄ±cÄ± yüklenmiÅŸ araçlarÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

Hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda teröristlere ait 4 bomba yüklü araç da içindeki teröristlerle birlikte havaya uçuruldu.

DEAÅž'IN 8 ARACI VURULDU

Bugün saat 13: 15'e kadar savaÅŸ uçaklarÄ±, FÄ±rtÄ±na Obüsleri ve topçu birlikleri terör örgütü DEAÅž'a adeta ateÅŸ yaÄŸdÄ±rdÄ±. Sabahtan itibaren 3 adet ZSU-23 Silah monteli Pikap aracÄ±, 2 adet DOÇKA monteli Pikap aracÄ±, 3 adet AÄŸÄ±r MakinalÄ± Tüfek monteli Pikap aracÄ± imha edildi.

Uçaklar ve topçu birlikleri 47 barÄ±nma alanÄ±nÄ± imha etti. En az 45 teröristin öldürüldüÄŸü bildiriliyor.