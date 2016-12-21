Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 13:28

Andrey Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 120 kiÅŸilik ekip araÅŸtÄ±racak

Andrey Karlov

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde 120 kiÅŸilik ekip Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ araÅŸtÄ±racak

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünde yetkililerle görüÅŸtü.Rus heyet, güne Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerini ziyaret ederek baÅŸladÄ±. SöÄŸütözü'ndeki emniyet binasÄ±na saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarÄ±yla bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

Öte yandan, silahlÄ± saldÄ±rÄ± soruÅŸturmasÄ± için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerinde görevli 120 kiÅŸilik ekibin görevlendirildiÄŸi öÄŸrenildi.AralarÄ±nda tercümanlarÄ±n da bulunduÄŸu heyet, hafta boyunca çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.