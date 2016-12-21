Andrey Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 120 kiÅŸilik ekip araÅŸtÄ±racak

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde 120 kiÅŸilik ekip Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ araÅŸtÄ±racak
Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünde yetkililerle görüÅŸtü.Rus heyet, güne Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerini ziyaret ederek baÅŸladÄ±. SöÄŸütözü'ndeki emniyet binasÄ±na saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarÄ±yla bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Öte yandan, silahlÄ± saldÄ±rÄ± soruÅŸturmasÄ± için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerinde görevli 120 kiÅŸilik ekibin görevlendirildiÄŸi öÄŸrenildi.AralarÄ±nda tercümanlarÄ±n da bulunduÄŸu heyet, hafta boyunca çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek.