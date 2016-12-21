AB Komisyonu'ndan GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸinin gÃ¼ncelleÅŸtirilmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k adÄ±m

AB Komisyonu, TÃ¼rkiye ile GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncelleÅŸtirilmesi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AB Komisyonu düzenlediÄŸi haftalÄ±k toplantÄ±da, Türkiye ile Gümrük BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n güncelleÅŸtirilmesi konusunda resmi görüÅŸmelere baÅŸlamak için AB Konseyinden yetki talep etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.AçÄ±klamada, Gümrük BirliÄŸinin güncelleÅŸtirilmesinin 29 KasÄ±m 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapÄ±lan AB-Türkiye zirve kararlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Gümrük BirliÄŸinin mevcut AB-Türkiye ticari iliÅŸkilerini yansÄ±tarak iyileÅŸtirilmesi tüm taraflara önemli ekonomik fayda saÄŸlar." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.31 AralÄ±k 1995'te yürürlüÄŸe giren Gümrük BirliÄŸinin, günümüz ÅŸartlarÄ±na uyarlanmasÄ± hem AB hem de Türkiye tarafÄ±ndan gerekli görülüyor. Gümrük BirliÄŸi, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsÄ±yor. Geleneksel tarÄ±m ürünleri ise bu anlaÅŸmanÄ±n kapsamÄ±nda yer almÄ±yor.AnlaÅŸmanÄ±n güncelleÅŸtirmesiyle, Gümrük BirliÄŸindeki ürünlerin niteliÄŸi ve yelpazesinin tarÄ±m, hizmetler, sanayi ve kamu alÄ±mlarÄ± alanlarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸeklide geniÅŸlemesi ve AB'nin 3. ülkelerle imzalayacaÄŸÄ± serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nda Türkiye'nin maÄŸdur olmasÄ±nÄ±nda önüne geçilmesi hedefleniyor.Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varÄ±ldÄ±ktan sonra Gümrük BirliÄŸi iyileÅŸtirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafÄ±ndan onaylamasÄ± gerekiyor.

29 KasÄ±m 2015 tarihinde Türkiye AB arasÄ±nda yapÄ±lan zirvede alÄ±nan kararlarda Gümrük BirliÄŸinin güncellenmesine de yer verilmiÅŸti. Zirve sonuç bildirisinin 10. maddesinde "Gümrük BirliÄŸinin güncellenmesine iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ± sonlarÄ±na doÄŸru resmi müzakereler baÅŸlatÄ±labilecektir." Ä°fadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye açÄ±sÄ±ndan önem arzeden bu konuya 18 Mart 2016'da yapÄ±lan Türkiye-AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda da yer verilerek, "AB ve Türkiye'nin, Gümrük BirliÄŸinin güncellenmesi doÄŸrultusunda sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" belirtilmiÅŸti.AyrÄ±ca, 15 AralÄ±k'ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonunda, liderler, AB-Türkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineleyerek, anlaÅŸmanÄ±n tüm unsurlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Zirvenin sonuç bildirisinde konuya iliÅŸkin, "AB Konseyi, AB-Türkiye mutabakatÄ±na olan baÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineler ve tüm unsurlarÄ±nÄ±n ve tam ve ayrÄ±m yapÄ±lmadan uygulanmasÄ±nÄ±n önemini altÄ±nÄ± çizer." ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±. Mutabakat uyarÄ±nca, Gümrük BirliÄŸinin güncelleÅŸtirilmesi için 2016 yÄ±lÄ± sonlarÄ±na doÄŸru resmi müzakerelerin baÅŸlamasÄ± gerekiyordu.

Türkiye, AB'ye bu konunun hÄ±zla düzenlenmesi gerektiÄŸi talebini iletiyor. Gümrük BirliÄŸi iyileÅŸtirmesinin her iki tarafa da önemli ekonomik katkÄ±larÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yor. Türkiye ile AB arasÄ±nda Gümrük BirliÄŸi görüÅŸmelerine yakÄ±n zamanda baÅŸlanmasÄ± bekleniyor.

AB'nin 5'inci büyük ticaret ortaÄŸÄ± olan Türkiye'nin AB ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti yÄ±llÄ±k 140 milyar avroyu buluyor. Türkiye toplam ticaretinin yüzde 40'tan fazlasÄ±nÄ± AB ülkeleriyle gerçekleÅŸtiriyor. Türkiye'ye yapÄ±lan doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3'te biri AB'den geliyor.