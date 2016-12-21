Sosyal medyadan Halep'in durumunu duyuran minik Bana ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Halep'in durumunu sosyal medya arayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuran ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m isteyen Bana Alabed, tahliyeler sonucunda TÃ¼rkiye'ye gelerek ErdoÄŸan ile buluÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n bugün özel konuklarÄ± vardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, sosyal medya üzerinden Halep'in durumunu dünyaya duyuran Bana Alabed ve ailesini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
ERDOÄžAN ÇÄ°FTÄ° YAKINDAN Ä°LGÄ°LENDÄ°
Medyaya yansÄ±yan karelerde ErdoÄŸan çiftinin çocuklarla özel olarak ilgilendiÄŸi ve sevdiÄŸi görüldü. ErdoÄŸan, minik Bana'yÄ± severken savaÅŸtan kaçan kÄ±zÄ±n yüzündeki mutluluk da görülmeye deÄŸerdi.