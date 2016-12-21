Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 15:21

Sosyal medyadan Halep'in durumunu duyuran minik Bana ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


Halep'in durumunu sosyal medya arayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuran ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m isteyen Bana Alabed, tahliyeler sonucunda TÃ¼rkiye'ye gelerek ErdoÄŸan ile buluÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n bugün özel konuklarÄ± vardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, sosyal medya üzerinden Halep'in durumunu dünyaya duyuran Bana Alabed ve ailesini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

ERDOÄžAN ÇÄ°FTÄ° YAKINDAN Ä°LGÄ°LENDÄ°

Medyaya yansÄ±yan karelerde ErdoÄŸan çiftinin çocuklarla özel olarak ilgilendiÄŸi ve sevdiÄŸi görüldü. ErdoÄŸan, minik Bana'yÄ± severken savaÅŸtan kaçan kÄ±zÄ±n yüzündeki mutluluk da görülmeye deÄŸerdi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.